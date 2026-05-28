Huyền thoại Liverpool bất ngờ gia nhập Tottenham

Tottenham Hotspur hoàn tất thương vụ chiêu mộ Andy Robertson, ngay sau khi anh rời Liverpool dưới dạng tự do.

Theo tiết lộ từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng thành London đã đánh bại Juventus trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 32 tuổi, qua đó mang về một trong những hậu vệ trái giàu kinh nghiệm nhất Premier League dưới thời tân HLV Roberto De Zerbi.

Spurs từng cố gắng chiêu mộ Robertson ngay từ kỳ chuyển nhượng đầu năm nay, nhưng Liverpool khi đó từ chối nhả người vì chưa tìm được phương án thay thế phù hợp.

Tuy nhiên, sau khi "The Reds" hoàn tất bản hợp đồng với Milos Kerkez đầu mùa giải 2025/26, tương lai của Robertson tại Anfield dần đi đến hồi kết. Cuộc chia tay chính thức được xác nhận hồi tháng 4, trước khi anh có trận đấu cuối cùng đầy cảm xúc trong màu áo Liverpool ở trận hòa 1-1 với Brentford.

Robertson rời Merseyside với vị thế của một huyền thoại hiện đại. Kể từ khi gia nhập Liverpool từ Hull City năm 2017, anh đã giành hầu hết danh hiệu lớn cùng CLB, nổi bật là hai chức vô địch Premier League và Champions League. Không chỉ nổi tiếng bởi tinh thần chiến đấu máu lửa, hậu vệ người Scotland còn là một trong những chân chuyền xuất sắc bậc nhất lịch sử giải đấu. Anh sở hữu tới 60 pha kiến tạo tại Premier League, chỉ xếp sau người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold trong số các hậu vệ.

Sự xuất hiện của Robertson hứa hẹn mang lại bản lĩnh và kinh nghiệm cho Tottenham trong giai đoạn tái thiết dưới thời De Zerbi. Trong khi đó, Liverpool đang bước vào mùa hè đầy biến động. Sau Robertson, đến lượt Mohamed Salah, thậm chí là cả Ibrahima Konate, Alisson Becker có thể chia tay đội bóng.

