Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Huyền thoại Liverpool bất ngờ gia nhập Tottenham

  • Thứ năm, 28/5/2026 05:37 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Tottenham Hotspur hoàn tất thương vụ chiêu mộ Andy Robertson, ngay sau khi anh rời Liverpool dưới dạng tự do.

Robertson gia nhập Tottenham.

Theo tiết lộ từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng thành London đã đánh bại Juventus trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 32 tuổi, qua đó mang về một trong những hậu vệ trái giàu kinh nghiệm nhất Premier League dưới thời tân HLV Roberto De Zerbi.

Spurs từng cố gắng chiêu mộ Robertson ngay từ kỳ chuyển nhượng đầu năm nay, nhưng Liverpool khi đó từ chối nhả người vì chưa tìm được phương án thay thế phù hợp.

Tuy nhiên, sau khi "The Reds" hoàn tất bản hợp đồng với Milos Kerkez đầu mùa giải 2025/26, tương lai của Robertson tại Anfield dần đi đến hồi kết. Cuộc chia tay chính thức được xác nhận hồi tháng 4, trước khi anh có trận đấu cuối cùng đầy cảm xúc trong màu áo Liverpool ở trận hòa 1-1 với Brentford.

Robertson rời Merseyside với vị thế của một huyền thoại hiện đại. Kể từ khi gia nhập Liverpool từ Hull City năm 2017, anh đã giành hầu hết danh hiệu lớn cùng CLB, nổi bật là hai chức vô địch Premier League và Champions League. Không chỉ nổi tiếng bởi tinh thần chiến đấu máu lửa, hậu vệ người Scotland còn là một trong những chân chuyền xuất sắc bậc nhất lịch sử giải đấu. Anh sở hữu tới 60 pha kiến tạo tại Premier League, chỉ xếp sau người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold trong số các hậu vệ.

Sự xuất hiện của Robertson hứa hẹn mang lại bản lĩnh và kinh nghiệm cho Tottenham trong giai đoạn tái thiết dưới thời De Zerbi. Trong khi đó, Liverpool đang bước vào mùa hè đầy biến động. Sau Robertson, đến lượt Mohamed Salah, thậm chí là cả Ibrahima Konate, Alisson Becker có thể chia tay đội bóng.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

MU chốt tân binh 35 triệu bảng trong tuần này

MU đang tiến rất gần tới việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

11 giờ trước

Duy Anh

Robertson Robertson Liverpool Tottenham

    Đọc tiếp

    Chelsea ra gia ban Enzo hinh anh

    Chelsea ra giá bán Enzo

    37 phút trước 05:40 28/5/2026

    0

    Enzo Fernendez được cho là đã quyết định rời Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Vu Mourinho tro lai Real nguy co do be hinh anh

    Vụ Mourinho trở lại Real nguy cơ đổ bể

    38 phút trước 05:39 28/5/2026

    0

    Cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới có thể làm thay đổi hoàn toàn tương lai của Real Madrid, bao gồm cả thương vụ đưa Jose Mourinho trở lại sân Santiago Bernabeu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý