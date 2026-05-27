MU chốt tân binh 35 triệu bảng trong tuần này

MU đang tiến rất gần tới việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ederson có thể là tân binh đầu tiên của MU hè này.

Theo Sky Sports, các cuộc đàm phán giữa hai CLB hiện đã bước vào giai đoạn cuối và đôi bên được cho là sắp đạt thỏa thuận. MU dự kiến chi khoảng 38 triệu bảng cho thương vụ này, bao gồm 35 triệu bảng phí chuyển nhượng cùng 3 triệu bảng phụ phí. Đây được xem là mức giá hợp lý cho một trong những tiền vệ trung tâm ổn định nhất Serie A vài mùa gần đây.

Ederson cũng đồng ý các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Old Trafford. Tiền vệ người Brazil đã tạm dừng đàm phán với những CLB khác để tập trung hoàn tất việc chuyển tới CLB Premier League. Hợp đồng dài hạn giữa đôi bên hiện chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức ký kết.

Nếu không có biến động vào phút chót, thương vụ có thể được công bố ngay trong tuần này. Ederson nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh đầu tiên của HLV Michael Carrick kể từ khi chiến lược gia người Anh chính thức tiếp quản “Quỷ đỏ”.

Việc MU ưu tiên bổ sung Ederson cho thấy đội bóng muốn gia tăng sức mạnh ở tuyến giữa trước mùa giải mới. Tiền vệ 27 tuổi nổi bật nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp quyết liệt cùng lối chơi cơ động. Anh được kỳ vọng sẽ mang tới sự cân bằng và chắc chắn hơn cho hàng tiền vệ “Quỷ đỏ”.

Sau mùa giải 2025/26 thành công với tấm vé dự Champions League, MU đang cho thấy tham vọng lớn trong công cuộc tái thiết đội hình dưới thời Carrick.

