Kế hoạch chuyển nhượng gây ngỡ ngàng của MU

MU bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết dưới thời Michael Carrick, nhưng những mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford gây bất ngờ lớn.

Carrick sẵn sàng mang về cho MU những bản hợp đồng ít tên tuổi.

Carrick thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1 theo dạng tạm quyền và giúp MU lột xác mạnh mẽ khi cán đích trong top 3 Premier League, giành vé dự Champions League. Thành tích đủ để ban lãnh đạo trao cho cựu tiền vệ người Anh bản hợp đồng chính thức có thời hạn 2 năm.

Sau khi được bổ nhiệm, Carrick liền bắt tay vào kế hoạch nâng cấp đội hình. Tiền vệ Ederson của Atalanta là mục tiêu tiến gần nhất tới Old Trafford. Theo Daily Mail, MU đang đàm phán thương vụ trị giá khoảng 38,8 triệu bảng và cầu thủ người Brazil được cho là sẵn sàng chuyển tới Premier League.

Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn chú ý lại nằm ở 2 cái tên khác đang thi đấu tại giải hạng dưới. Đó là tiền vệ Shea Charles của Southampton và trung vệ Ben Nelson thuộc biên chế Leicester City.

Charles được đánh giá cao sau mùa giải ấn tượng cùng Southampton, góp công giúp đội bóng cạnh tranh suất thăng hạng. Cầu thủ này trưởng thành từ học viện Man City và có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.

Trong khi đó, Nelson nổi bật nhờ thể hình lý tưởng với chiều cao 1,96 m cùng khả năng chơi đa năng ở hàng thủ. Trung vệ 22 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của Chelsea và Man City trước khi tiếp tục phát triển tại Leicester.

Cả Charles lẫn Nelson chưa được MU xem là phương án đá chính ngay lập tức. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" tin rằng đây là những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, có thể bổ sung chiều sâu đội hình trong ngắn hạn trước khi phát triển thành nhân tố quan trọng trong tương lai.

Động thái cho thấy Carrick không chỉ hướng đến những ngôi sao đắt giá mà còn muốn xây dựng một cấu trúc trẻ trung và bền vững hơn cho MU.