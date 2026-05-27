Schmeichel khép lại sự nghiệp trong nước mắt

Kasper Schmeichel quyết định giải nghệ ở tuổi 39 sau chấn thương vai nghiêm trọng, khép lại hành trình huyền thoại kéo dài hơn hai thập kỷ.

Schmeichel giải nghệ.

Thông tin được chính Schmeichel xác nhận trong cuộc phỏng vấn với TV2 Sport. Thủ thành người Đan Mạch cho biết không còn khả năng trở lại bóng đá đỉnh cao sau khi tham khảo ý kiến từ nhiều bác sĩ và chuyên gia chấn thương.

“Khi hợp đồng với Celtic kết thúc vào tháng 6, tôi sẽ dừng sự nghiệp cầu thủ. Đây là quyết định được đưa ra thay cho tôi”, Schmeichel chia sẻ.

Chấn thương của cựu thủ môn Leicester xảy ra trong trận đấu với Stuttgart hồi tháng 2. Một pha tiếp đất lỗi khiến vai của anh tổn thương nghiêm trọng.

Theo tiết lộ từ Schmeichel, dây chằng và gân quanh khớp vai bị rách nặng, khiến quá trình hồi phục gần như bất khả thi với một cầu thủ sắp bước sang tuổi 40.

“Tôi đã nghĩ tới chuyện trở lại sân cỏ. Nhưng rồi các bác sĩ bắt đầu nói với tôi về cuộc sống sau bóng đá, rằng liệu tôi có thể bế con hay duy trì cuộc sống bình thường hay không”, anh nói thêm.

Schmeichel khép lại sự nghiệp với vị thế một trong những thủ môn biểu tượng của bóng đá Anh và Đan Mạch. Anh là nhân tố chủ chốt trong hành trình thần kỳ giúp Leicester City vô địch Premier League mùa 2015/16, một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Ở cấp độ đội tuyển, Schmeichel có hơn 10 năm giữ vai trò thủ môn số một của Đan Mạch. Anh góp công lớn giúp đội bóng Bắc Âu vào bán kết Euro 2020 và trở thành thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

“Tôi nghĩ ai cũng muốn được chia tay trên sân bóng. Nhưng bóng đá không nợ tôi điều gì cả. Tôi đã có quá nhiều trải nghiệm tuyệt vời”, Schmeichel nghẹn ngào.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cũng gửi lời tri ân tới thủ môn sinh năm 1987, gọi anh là một trong những nhân vật lớn nhất lịch sử bóng đá nước này nhờ tinh thần chuyên nghiệp và khát khao chiến thắng bền bỉ suốt nhiều năm.

