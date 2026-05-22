Nhà vô địch Champions League của Chelsea giải nghệ

  • Thứ sáu, 22/5/2026 16:11 (GMT+7)
Chiều 22/5, Cesar Azpilicueta chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36, khép lại hành trình 20 mùa giải chuyên nghiệp đầy ắp vinh quang.

Azpilicueta khép lại hành trình với bóng đá.

Trong thông báo cảm xúc đăng trên mạng xã hội, cựu đội trưởng Chelsea viết rằng "đến lúc khép lại một chương của cuộc đời sau khi sống trọn với giấc mơ bóng đá". Azpilicueta thừa nhận đây là quyết định không dễ dàng, dù bản thân chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Sau 20 mùa giải, đến lúc tôi dừng lại", anh chia sẻ, đồng thời gửi lời tri ân tới đồng đội, HLV và các nhân viên tại những CLB từng khoác áo, cũng như tuyển Tây Ban Nha.

Trong sự nghiệp kéo dài 2 thập kỷ, Azpilicueta từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Osasuna, Marseille, Atletico Madrid, Sevilla và đặc biệt là Chelsea. Tại London, anh trở thành biểu tượng với 508 lần ra sân.

Ở sân Stamford Bridge, hậu vệ người Tây Ban Nha giành loạt danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật nhất là Champions League, 2 chức vô địch Premier League, 2 Europa League, FA Cup, League Cup, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Azpilicueta rời sân cỏ với hình ảnh một cầu thủ mẫu mực, nổi bật bởi tinh thần chuyên nghiệp, sự ổn định và khả năng lãnh đạo trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Minh Nghi

