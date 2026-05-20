Chelsea ra giá kỷ lục cho Mbappe

Chelsea đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso.

Xabi Alonso muốn có Mbappe.

Sau mùa giải đáng thất vọng cùng việc lỡ hẹn với Champions League, ban lãnh đạo "The Blues" quyết tâm tạo nên cú hích mang tính lịch sử trên thị trường chuyển nhượng. Theo Fichajes, cái tên được đội bóng Tây London lựa chọn là Kylian Mbappe.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Xabi Alonso được cho là đã yêu cầu ưu tiên ký hợp đồng với Mbappe. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng tiền đạo tuyển Pháp sẽ là trung tâm trong kế hoạch tái thiết đội bóng, đồng thời nâng tầm hàng công.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Chelsea sẵn sàng gửi tới Real Madrid lời đề nghị trị giá khoảng 150 triệu euro kèm mức lương khổng lồ để thuyết phục Mbappe chuyển tới Premier League. Nếu thương vụ xảy ra, Mbappe sẽ trở thành tân binh đắt nhất lịch sử sân Stamford Bridge và cả Premier League.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Mbappe và ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đang xuất hiện nhiều căng thẳng sau sự ra đi của Alonso tại Bernabeu. Trong quãng thời gian ngắn làm việc cùng nhau, Mbappe được cho là đã nhanh chóng tạo dựng sự gắn kết đặc biệt với chiến lược gia người Tây Ban Nha và đạt phong độ rất cao.

Chelsea thậm chí đã chủ động liên hệ với Fayza Lamari, mẹ đồng thời là người đại diện của Mbappe, để trình bày kế hoạch xây dựng đội bóng xoay quanh siêu sao 27 tuổi. Ban lãnh đạo đội bóng London tin rằng sức hút từ Premier League cùng cơ hội trở thành biểu tượng mới tại Stamford Bridge có thể khiến thủ quân tuyển Pháp cân nhắc tương lai.