Viễn cảnh Ronaldo đá World Cup 2030 cùng con trai

Cristiano Ronaldo được tin rằng vẫn có thể chơi bóng tới năm 45 tuổi, thậm chí dự World Cup 2030 cùng tuyển Bồ Đào Nha và sát cánh bên con trai Cristiano Jr.

Ronaldo vẫn toả sáng đều đặn ở tuổi 41.

Cristiano Ronaldo chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào dù đã bước sang tuổi 41.

Sau mùa giải ghi 30 bàn và giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến thế giới bóng đá kinh ngạc với khả năng duy trì phong độ ở đẳng cấp cao nhất.

Cựu đồng đội của Ronaldo tại Manchester United, Eric Djemba-Djemba, tin rằng CR7 hoàn toàn đủ sức kéo dài sự nghiệp tới World Cup 2030. Đó là giải đấu đặc biệt với Bồ Đào Nha khi quốc gia này sẽ đồng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Tôi thực sự tin Cristiano Ronaldo có thể chơi bóng tới năm 44 hoặc 45 tuổi. Tôi không bất ngờ với những gì cậu ấy đang làm, bởi tôi biết Ronaldo từ khi mới 17 tuổi”, Djemba-Djemba chia sẻ với BetVictor.

Theo cựu tiền vệ người Cameroon, điều khiến Ronaldo khác biệt nằm ở tinh thần cạnh tranh và sự ám ảnh với việc hoàn thiện bản thân. Ông tiết lộ CR7 luôn muốn tập thêm ngay cả khi buổi tập của đội đã kết thúc.

Kịch bản gây chú ý hơn nằm ở khả năng Ronaldo thi đấu cùng con trai Cristiano Jr.

Tiền đạo 15 tuổi hiện trưởng thành từ học viện Al Nassr và vừa ghi bàn đầu tiên cho đội U16 Bồ Đào Nha. Cristiano Jr cũng được cho là đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid.

Djemba-Djemba tin rằng hình ảnh hai cha con cùng khoác áo tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup sẽ là “cái kết hoàn hảo” cho sự nghiệp huyền thoại của Ronaldo.

“Đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời với bóng đá Bồ Đào Nha. Cristiano Jr khó đạt tới đẳng cấp như cha mình, bởi Ronaldo là cầu thủ đến từ hành tinh khác. Nhưng đây vẫn sẽ là một câu chuyện đẹp”, ông nhận định.

Hiện tại, Ronaldo vẫn giữ vai trò đầu tàu của tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026.

Trong khi đó, Cristiano Jr tiếp tục được định hướng phát triển tại Saudi Arabia trước khi nghĩ tới những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.