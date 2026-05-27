Ronaldo ra yêu sách sau khi vô địch

Sau khi lên ngôi vô địch Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo không hề có ý định dừng lại.

Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô Riyadh đang chuẩn bị cho một mùa hè bùng nổ nhằm xây dựng đội hình đủ sức chinh phục AFC Champions League, danh hiệu được xem là mục tiêu tối thượng của CLB trong giai đoạn mới.

Theo Fichajes, Cristiano Ronaldo trực tiếp tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng và yêu cầu Al Nassr chiêu mộ Rafael Leao, ngôi sao chạy cánh đang khoác áo AC Milan. Siêu sao người Bồ Đào Nha tin rằng Leao là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế Sadio Mane đã 34 tuổi.

Ronaldo muốn sát cánh cùng Leao.

Al Nassr muốn tận dụng cơ hội này để tạo nên “tam tấu Bồ Đào Nha” gồm Cristiano Ronaldo, Joao Felix và Rafael Leao. Đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng đưa ra mức lương khổng lồ nhằm thuyết phục tuyển thủ Bồ Đào Nha chuyển tới Trung Đông.

Leao hiện được định giá khoảng 80 triệu euro, nhưng AC Milan được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị phù hợp sau mùa giải thất vọng tại châu Âu. Dù vẫn sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến đáng sợ, cầu thủ 26 tuổi chưa đạt phong độ cao nhất khi chỉ ghi 10 bàn sau 31 trận mùa trước. Điều đó khiến tương lai của anh tại San Siro trở nên không còn chắc chắn.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.