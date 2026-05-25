Ronaldo lại lập kỷ lục triệu đô

  • Thứ hai, 25/5/2026 18:57 (GMT+7)
Một chiếc thẻ Panini độc nhất của Cristiano Ronaldo vừa được bán với giá 1,35 triệu USD, lập kỷ lục mới cho vật phẩm liên quan tới CR7.

Ronaldo đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho World Cup 2026.

Sau chức vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr sau 4 năm chờ đợi, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút khổng lồ ngoài sân cỏ khi chiếc thẻ Panini Kaboom phiên bản độc nhất của anh được bán với mức giá gây choáng trên thị trường sưu tầm thẻ thể thao.

Theo ESPN, chiếc thẻ Panini Kaboom 2018 màu xanh lá, phiên bản 1-of-1 (độc bản, được nhà sản xuất in ra đúng 1 bản duy nhất trên toàn thế giới) của Ronaldo trong màu áo Juventus, vừa được giao dịch riêng tư với giá 1,35 triệu USD thông qua Fanatics Collect.

Đây là chiếc thẻ đắt giá nhất từng gắn với riêng cá nhân Ronaldo, đồng thời trở thành thẻ bóng đá đắt thứ hai lịch sử. Chỉ có thẻ rookie của Lionel Messi với giá 1,5 triệu USD xếp trên, trong khi kỷ lục cũ của Pele là 1,33 triệu USD đã bị vượt qua.

Giá trị chiếc thẻ đặc biệt này tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó vài ngày, kỷ lục dành cho một thẻ Ronaldo mới dừng ở mức 420.000 USD với phiên bản Panini Flawless Finishes Black 2015.

Bộ Panini Kaboom 2018 vốn không được phát hành rộng rãi mà chỉ xuất hiện trong chương trình Panini Rewards. Đặc biệt, phiên bản Green Kaboom 1-of-1 được xem là một trong những thiết kế hiếm và được săn đón nhất trong giới sưu tầm.

Người mua cuối cùng vẫn giấu tên. Tuy nhiên, tài khoản “cherubcards”, người sở hữu chiếc thẻ từ tháng 3/2024, xác nhận mình là bên bán. Người này gọi Ronaldo là “nhà vô địch thực thụ”, đồng thời ca ngợi tinh thần kỷ luật và khát khao chinh phục của CR7.

Cơn sốt Ronaldo trên thị trường vật phẩm sưu tầm diễn ra trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn ở tuổi 41. Anh vừa cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League và chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Chỉ trong vòng một tuần, đã có hai chiếc thẻ Ronaldo được bán với giá vượt 350.000 USD, cho thấy giá trị thương mại của CR7 vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Đào Trần

