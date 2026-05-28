Tottenham 'thanh trừng' hàng loạt nhân sự sau ngày trụ hạng

Tottenham chuẩn bị cải tổ toàn diện nhân sự trong một bộ phận sau mùa giải thảm họa với hàng loạt ca chấn thương, khiến đội bóng suýt xuống hạng.

Tottenham bước vào mùa hè 2026 với nhiệm vụ không kém phần quan trọng so với chuyển nhượng, đó là sửa chữa cuộc khủng hoảng chấn thương đã kéo sập cả mùa giải của họ. Đội bóng thành London chỉ trụ hạng ở vòng cuối Premier League. Trong mắt nội bộ Spurs, nguyên nhân lớn nhất nằm ở danh sách chấn thương kéo dài suốt mùa giải.

James Maddison thậm chí gọi tình trạng của CLB là “khủng khiếp” và tệ nhất giải đấu. Tiền vệ người Anh phải nghỉ gần như cả mùa sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận giao hữu hồi tháng 8. Dejan Kulusevski không đá phút nào vì chấn thương đầu gối, trong khi Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Xavi Simons và Wilson Odobert cũng lần lượt nằm viện dài hạn.

Telegraph cho biết Giám đốc Hiệu suất Dan Lewindon, người mới gia nhập Tottenham từ City Football Group hồi tháng 2, đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện về tình trạng thể lực của đội bóng. Kết quả khiến Spurs quyết định thực hiện hàng loạt thay đổi lớn ở bộ phận y tế và chăm sóc cầu thủ. CLB muốn áp dụng chế độ tập luyện cá nhân hóa hơn, dựa trên vị trí thi đấu và tiền sử chấn thương của từng cầu thủ.

Tottenham cũng thuê đơn vị độc lập kiểm tra mặt sân tại sân vận động lẫn trung tâm huấn luyện để xác định liệu độ nảy của mặt cỏ có ảnh hưởng đến nguy cơ chấn thương hay không.

Không chỉ thể chất, Spurs còn muốn cải thiện yếu tố tinh thần. Đội bóng đang tuyển chuyên gia tâm lý trưởng cho đội một nhằm giúp cầu thủ và ban huấn luyện xử lý áp lực trong môi trường đỉnh cao Premier League.

Nội bộ CLB cũng thừa nhận việc thay HLV liên tục khiến cầu thủ khó thích nghi với giáo án tập luyện và phong cách chơi bóng.

Sau khi sa thải Ange Postecoglou, Tottenham lần lượt trải qua các triều đại Thomas Frank, Igor Tudor rồi Roberto De Zerbi chỉ trong chưa đầy một năm.

