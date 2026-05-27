Tottenham đang trả giá vì chính sân nhà quá 'xịn'

  • Thứ tư, 27/5/2026 09:21 (GMT+7)
Tottenham đang mở cuộc điều tra nội bộ sau khi trở thành CLB mất nhiều cầu thủ nhất Premier League 2025/26 vì chấn thương.

Tottenham trải qua mùa giải với nỗi ác mộng mang tên chấn thương.

Theo nhà báo Michael Bridge, ban lãnh đạo ''Chích chòe'' đang xem xét khả năng mặt cỏ tại sân Tottenham Hotspur đang ảnh hưởng đến tình trạng thể lực của cầu thủ. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng liên tục rơi vào khủng hoảng nhân sự suốt hai mùa gần đây.

Mùa giải năm nay, Tottenham ghi nhận tổng cộng 370 ca vắng mặt vì chấn thương, con số cao nhất Premier League 2025/26. Tình trạng này không còn là vấn đề ngắn hạn khi kể từ mùa 2024/25, thời điểm mà đội bóng thành London xuất hiện tới 123 ca chấn thương khác nhau.

Điều khiến Tottenham lo ngại là số lượng chấn thương đầu gối nghiêm trọng tăng mạnh. Nhiều cầu thủ gặp vấn đề liên quan đến dây chằng chéo trước (ACL), dạng chấn thương có thể khiến cầu thủ nghỉ thi đấu nhiều tháng.

Sân Tottenham Hotspur nổi tiếng với hệ thống mặt cỏ có thể thu hồi để phục vụ nhiều sự kiện khác nhau, từ bóng đá tới NFL hay concert âm nhạc. Tuy nhiên, chính đặc điểm này đang bị đặt dấu hỏi về độ ổn định và mức độ phù hợp với cường độ thi đấu đỉnh cao của Premier League.

Nguồn tin từ Anh cho biết Tottenham đã thuê đơn vị độc lập kiểm tra chất lượng mặt sân. Dù vậy, các kết quả ban đầu chưa đưa ra kết luận rõ ràng. CLB dự kiến tiếp tục thực hiện thêm nhiều phân tích trong thời gian tới trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Khủng hoảng chấn thương là một trong những nguyên nhân lớn khiến Tottenham sa sút ở hai mùa giải gần nhất. Việc liên tục mất trụ cột không chỉ ảnh hưởng đến thành tích mà còn khiến đội bóng gặp khó trong việc duy trì sự ổn định về chiến thuật và phong độ.

Để phục vụ kế hoạch tái thiết, Tottenham hướng sự chú ý đến Paulo Dybala, ngôi sao người Argentina sẽ hết hạn hợp đồng với AS Roma vào cuối tháng 6.

Thái Viên

Tottenham Premier League

