Filipe Luis tái xuất bóng đá châu Âu

AS Monaco gây bất ngờ trên thị trường huấn luyện mùa hè khi bổ nhiệm Filipe Luis làm tân HLV trưởng theo bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2028.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. Dù được liên hệ với nhiều CLB lớn sau giai đoạn thành công tại Flamengo, ít ai nghĩ Monaco là bến đỗ tiếp theo của cựu hậu vệ tuyển Brazil.

Thương vụ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Giám đốc Thể thao Thiago Scuro. Ông xem Luis là nhân tố phù hợp cho kế hoạch tái thiết đội bóng Công quốc. Monaco muốn xây dựng dự án dài hạn đủ sức cạnh tranh tại Ligue 1 lẫn đấu trường châu Âu sau mùa giải thiếu ổn định.

Trên cương vị huấn luyện viên, Luis nổi lên như một trong những chiến lược gia trẻ hay nhất Nam Mỹ. Sau khi giải nghệ, cựu sao Atletico nhanh chóng chuyển sang công tác huấn luyện và tạo dấu ấn cùng Flamengo bằng lối chơi hiện đại, giàu kiểm soát cùng khả năng quản trị phòng thay đồ được đánh giá cao.

Trong thời gian dẫn dắt Flamengo, Luis giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu, đặc biệt là Copa Libertadores. Thành công khiến tên tuổi của ông được chú ý tại châu Âu. Nhiều CLB đánh giá cao tư duy chiến thuật của Luis chịu ảnh hưởng mạnh từ Diego Simeone và trường phái bóng đá hiện đại.

Khi còn thi đấu, Luis được xem là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế hệ của mình. Ngoài Chelsea và Flamengo, ông ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Atletico Madrid với nhiều danh hiệu lớn và 2 lần vào chung kết Champions League.

Việc Monaco đặt niềm tin vào một HLV trẻ như Luis cho thấy tham vọng đổi mới mạnh mẽ của đội bóng Công quốc. Đây không chỉ là canh bạc lớn, mà còn có thể trở thành bước ngoặt đáng chú ý tại Ligue 1 mùa tới.