Luis Enrique biến PSG thành cỗ máy thống trị nước Pháp

Luis Enrique không chỉ giúp PSG thống trị nước Pháp, ông còn biến đội bóng từng đầy hỗn loạn thành tập thể bản lĩnh và đáng sợ bậc nhất châu Âu.

PSG trở thành CLB đáng sợ của châu Âu.

Khi Luis Enrique đặt chân tới Paris vào mùa hè 2023, Paris Saint-Germain vẫn là đội bóng giàu có nhưng đầy hoài nghi. Họ sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn, thống trị Ligue 1 nhiều năm liền, nhưng luôn tạo cảm giác mong manh ở Champions League. PSG của giai đoạn ấy giống một tập hợp các cá tính hơn là một đội bóng thật sự.

Ba năm sau, mọi thứ đã khác hoàn toàn.

Chiến thắng 2-0 trước RC Lens giúp PSG vô địch Ligue 1 lần thứ ba liên tiếp dưới thời Luis Enrique. Đó đã là danh hiệu quốc nội thứ 14 trong lịch sử CLB, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở cách PSG duy trì vị thế thống trị.

Đội bóng thủ đô nước Pháp không còn vô địch bằng sự bùng nổ ngắn hạn hay khoảnh khắc thiên tài của vài cá nhân. Họ chiến thắng bằng tính hệ thống, sự ổn định và bản lĩnh của một tập thể trưởng thành.

Đó chính là dấu ấn lớn nhất mà Luis Enrique tạo ra tại Paris.

HLV người Tây Ban Nha từng bị nghi ngờ rất nhiều trong những ngày đầu dẫn dắt PSG. Không ít ý kiến cho rằng ông quá cứng rắn, quá nguyên tắc và khó dung hòa phòng thay đồ đầy siêu sao. Nhưng Enrique không thay đổi bản thân để chiều lòng các ngôi sao. Trái lại, ông buộc PSG phải thay đổi theo triết lý của mình.

Và PSG đã thay đổi thật.

PSG không còn sống bằng hào quang cá nhân

Trong nhiều năm, PSG luôn được nhìn nhận như đội bóng của những cái tôi lớn. Từ thời Lionel Messi, Neymar đến Kylian Mbappe, đội bóng này thường vận hành xoay quanh cảm hứng cá nhân hơn là cấu trúc chiến thuật rõ ràng.

Họ có thể thắng đậm ở Ligue 1, nhưng khi bước ra Champions League, PSG thường sụp đổ ngay lúc áp lực lớn nhất xuất hiện.

Luis Enrique thay đổi toàn bộ điều đó.

Luis Enrique nhào nặn PSG thành một tập thể.

Ông không xây dựng đội bóng quanh một cá nhân nào. Ngay cả khi Mbappe còn ở Paris, Enrique cũng không để ngôi sao người Pháp trở thành trung tâm tuyệt đối. Điều tương tự tiếp tục diễn ra với Ousmane Dembele hay Khvicha Kvaratskhelia lúc này.

PSG dưới thời Enrique chơi thứ bóng đá giàu tổ chức hơn rất nhiều. Các cầu thủ di chuyển liên tục, pressing đồng bộ và duy trì cường độ cao trong phần lớn thời gian trận đấu. Quan trọng hơn, mọi vị trí đều phục vụ cho tập thể thay vì ưu tiên hào quang cá nhân.

Đó là khác biệt lớn nhất giữa PSG hiện tại với PSG của nhiều năm trước.

Lens hay Marseille từng có thời điểm tạo ra sức ép trong cuộc đua Ligue 1. Nhưng càng đi sâu vào mùa giải, khoảng cách đẳng cấp càng lộ rõ. PSG không chỉ mạnh hơn về chất lượng đội hình mà còn vượt trội ở tính ổn định.

Sự ổn định ấy mang đậm dấu ấn của Luis Enrique.

121 chiến thắng và chỉ 24 thất bại kể từ khi ông tới Paris là thống kê cho thấy mức độ thống trị gần như tuyệt đối của PSG tại nước Pháp.

Từ “gã nhà giàu” thành ứng viên số một Champions League

Điều quan trọng hơn cả với PSG không nằm ở Ligue 1. Đội bóng này từ lâu đã quen với việc vô địch quốc nội. Tham vọng lớn nhất của họ luôn là Champions League.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, PSG tạo cảm giác là ứng viên vô địch thật sự chứ không chỉ là tập thể giàu tham vọng.

PSG đang hướng tới chức vô địch Champions League thứ hai.

Đội bóng của Luis Enrique không còn mong manh về tâm lý như trước. Họ biết cách kiểm soát trận đấu, chịu áp lực và duy trì sự lạnh lùng trong những thời khắc khó khăn. PSG hiện tại có thể không sở hữu những cái tên đình đám nhất thế giới như giai đoạn trước, nhưng lại cân bằng và đáng sợ hơn nhiều.

Đó là nghịch lý mà Luis Enrique tạo ra.

Khi PSG bớt “galacticos” hơn, họ lại chơi bóng giống một đội bóng lớn thực sự.

Việc giành Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB giúp Enrique đi vào lịch sử PSG, nhưng rõ ràng ông chưa muốn dừng lại. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang đứng trước cơ hội giành thêm chiếc cúp châu Âu nữa khi chuẩn bị gặp Arsenal FC ở trận chung kết sắp tới.

Nếu tiếp tục vô địch, Luis Enrique sẽ không chỉ là HLV thành công nhất lịch sử PSG.

Ông có thể trở thành người hoàn thiện giấc mơ mà giới chủ Qatar theo đuổi suốt hơn một thập kỷ: biến PSG thành quyền lực thật sự của bóng đá châu Âu.