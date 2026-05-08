Body 6 múi của HLV Enrique ở tuổi 55

HLV Luis Enrique gây chú ý với thân hình săn chắc ở tuổi 55 cùng chế độ ăn uống khắt khe hiếm thấy trong giới cầm quân bóng đá.

Cơ bắp cực kỳ ấn tượng của HLV Enrique.

Luis Enrique sẽ bước sang tuổi 56 vào ngày 8/5, nhưng chiến lược gia của PSG vẫn duy trì nền tảng thể lực đáng kinh ngạc. Hình ảnh cựu HLV Barcelona với cơ bắp săn chắc và vóc dáng khỏe khoắn liên tục gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua.

Theo truyền thông Anh, bí quyết lớn nhất của Enrique nằm ở lối sống cực kỳ kỷ luật. Ngoài việc thường xuyên đạp xe, tập gym và chạy marathon, HLV người Tây Ban Nha còn duy trì thực đơn rất đặc biệt cho bữa tối.

Cách đây vài năm, Enrique từng tiết lộ ông thường ăn 6 quả trứng vào mỗi buổi tối. Trong đó có 3 quả luộc và 3 quả chiên. Bữa ăn còn đi kèm đậu que, cà rốt, khoai lang và sữa chua tráng miệng.

"Tôi ăn 6 quả trứng cho bữa tối, thêm đậu que, cà rốt, khoai lang và sữa chua. Vào những ngày đặc biệt, chúng tôi uống thêm một cốc bia. Đó giống như nghi thức nhỏ", Enrique chia sẻ. Khi được hỏi vì sao ăn quá nhiều trứng, nhà cầm quân sinh năm 1970 khẳng định đây là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất.

HLV Enrique chuẩn bị bước sang tuổi 56.

Không chỉ giữ thể trạng ở mức lý tưởng, Enrique còn đang trải qua giai đoạn thành công nhất sự nghiệp huấn luyện. Mùa trước, ông giúp PSG giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời hoàn tất cú ăn ba.

Mùa này, đại diện nước Pháp tiếp tục góp mặt ở chung kết Champions League và sẽ đối đầu Arsenal tại Budapest vào ngày 30/5. Nếu tiếp tục đăng quang, PSG sẽ trở thành đội thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Champions League sau Real Madrid.

Thành công của Enrique khiến nhiều CLB lớn như Manchester United, Chelsea hay Liverpool theo dõi sát sao. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha được cho là chuẩn bị gia hạn hợp đồng với PSG, bất chấp giao kèo hiện tại còn thời hạn tới năm 2027.

