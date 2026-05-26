Trung vệ 60 triệu euro gây tranh cãi khi bị loại khỏi World Cup

Trung vệ Dean Huijsen đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Tây Ban Nha sau khi bị HLV Luis De La Fuente gạch tên khỏi danh sách tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026.

Bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro này của Real Madrid được xem là một trong những cái tên đáng chú ý nhất vắng mặt trong danh sách chính thức của Tây Ban Nha cho giải đấu tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Thay vì lựa chọn Huijsen, HLV De La Fuente ưu tiên những phương án như Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill và Eric Garcia.

Quyết định này nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong giới truyền thông Tây Ban Nha. Bản thân Huijsen dường như cũng không hài lòng khi có động thái đáp trả trên mạng xã hội.

Trung vệ trẻ chia sẻ lại hình ảnh được đăng tải bởi cha mình, trong đó chuyên trang thống kê Sofascore xếp anh vào nhóm những cầu thủ có điểm trung bình cao nhất La Liga mùa này.

Theo số liệu được Sofascore công bố, Huijsen đạt điểm trung bình 7,28, cao hơn cả Pau Cubarsi (7,19) và Eric Garcia (7,11),hai trung vệ vẫn được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha. Động thái này được xem là lời phản ứng ngầm của cầu thủ Real Madrid trước quyết định gây tranh cãi từ HLV De La Fuente.

Dù vậy, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng phong độ thiếu ổn định của Huijsen ở mùa giải vừa qua là nguyên nhân chính khiến anh bị loại. Trung vệ trẻ bị đánh giá sa sút đáng kể và không đáp ứng được kỳ vọng trong một mùa giải đầy thất vọng của Real Madrid.

Trước đó, Huijsen từng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các đợt tập trung của tuyển Tây Ban Nha. Chính vì vậy, việc anh bị loại khỏi danh sách World Cup được xem là cú sốc lớn với không ít người hâm mộ “La Roja”.

