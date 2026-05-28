Kế hoạch rước cúp hoành tráng của Arsenal

Sau khi giành chức vô địch Premier League, Arsenal vừa công bố lộ trình diễu hành hoành tráng quanh khu vực Bắc London vào chiều 31/5.

Sự kiện diễu hành của đội chủ sân Emirates dự kiến bắt đầu lúc 14h (giờ địa phương), kéo dài khoảng 120 phút với sự xuất hiện của 4 chiếc xe buýt mui trần.

Đoàn diễu hành sẽ đi qua quãng đường dài 9 km, kết nối các điểm trọng yếu từ Finsbury Park, Angel, Highbury & Islington đến đường Holloway. Dẫn đầu đoàn là xe chở các nghệ sĩ nổi tiếng như MC Femi Koleoso và DJ Sammy Virji để khuấy động không khí, theo sau là xe của đội nam và đội nữ Arsenal.

Hội Cổ động viên Arsenal dự báo có ít nhất 500.000 người tham dự. Vì quy mô quá lớn, ban tổ chức quyết định sẽ không có nghi thức nâng cúp tại sân vận động để đảm bảo an toàn. Sân Emirates và các khu vực lân cận như công viên Drayton sẽ bị phong tỏa hoàn toàn đối với công chúng.

Đáng chú ý, "Pháo thủ" cũng gửi lời xin lỗi đến nhóm cổ động viên không thể tham gia do đang trên đường trở về từ trận chung kết Champions League tại Budapest. Câu lạc bộ khẳng định không thể dời sự kiện sang ngày làm việc trong tuần do các yêu cầu phức tạp về hậu cần.

Để phục vụ lễ ăn mừng, Hội đồng Islington sẽ đóng cửa hàng loạt tuyến phố và đình chỉ việc đỗ xe từ 4h đến 20h tối 31/5.

Người hâm mộ được khuyến cáo không tụ tập tại các khu vực hạn chế như đường Hornsey hay Benwell vì tầm nhìn sẽ bị che khuất, đồng thời nên di chuyển sớm để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất trên lộ trình 9 km của đoàn quân chiến thắng.

Cầu thủ Arsenal vỡ òa cảm xúc với chức vô địch Rạng sáng 20/5, Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26 sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1.