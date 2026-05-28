Nắng nóng trở thành nỗi ác mộng của Roland Garros

Nắng nóng vượt 30 độ C tại Paris đang khiến Roland Garros 2026 trở thành một trong những kỳ Grand Slam khắc nghiệt nhất nhiều năm qua.

Yuliia Starodubtseva phải liên tục dùng túi đá để chống lại cái nóng trên sân.

Cái nóng bao trùm thủ đô nước Pháp tạo ra bầu không khí khác thường ở Roland Garros. Nhiệt độ có thời điểm chạm mốc 33 độ C khiến các tay vợt liên tục phải dùng khăn lạnh, túi chườm và quạt mini để hạ nhiệt giữa trận.

Tay vợt Aryna Sabalenka thừa nhận điều kiện thi đấu thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài ngày. “Khi tôi mới đến đây, trời chỉ khoảng 14 độ C. Giờ bóng bay nhanh hơn và mọi thứ diễn ra với tốc độ cao hơn nhiều”, tay vợt số một thế giới nói sau chiến thắng trước Jessica Bouzas.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể lực, thời tiết nóng còn tác động trực tiếp tới chuyên môn. Iga Swiatek cho biết mặt sân và trái bóng hiện khó kiểm soát hơn rất nhiều.

“Khi trời lạnh, bóng nặng và bạn có thể đánh mạnh mà vẫn kiểm soát được. Bây giờ nếu quá tay, bóng rất dễ đi ra ngoài”, tay vợt Ba Lan phân tích.

Điều này buộc các tay vợt phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Những cú đánh xoáy trở nên nguy hiểm hơn, trong khi số lỗi tự đánh hỏng cũng gia tăng đáng kể vì bóng đi nhanh và nảy mạnh hơn thường lệ.

Daniil Medvedev, người tiếp tục bị loại ngay vòng đầu Roland Garros, thậm chí còn có màn đối đáp hài hước với vợ trên khán đài giữa cái nóng ngột ngạt ở Paris. Tay vợt Nga thừa nhận gặp khó trong việc tìm nhịp độ thi đấu ở điều kiện hiện tại.

Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas lại xem đây là lợi thế. Tay vợt Hy Lạp cho rằng thời tiết nóng giúp những cú đánh có độ xoáy cao phát huy hiệu quả tốt hơn trên sân đất nện.

Martín Landaluce, người vừa trải qua trận đấu kéo dài hơn 4 giờ 30 phút, tiết lộ các tay vợt phải liên tục bổ sung nước, muối và gel năng lượng để tránh kiệt sức.

Theo dự báo thời tiết, Paris còn tiếp tục nóng lên trong những ngày tới. Roland Garros 2026 vì thế đang đứng trước nguy cơ trở thành một trong những kỳ giải khắc nghiệt nhất lịch sử giải đấu.

