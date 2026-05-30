7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Nicolas Otamendi trở về quê nhà thi đấu cho River Plate sau khi hết hạn hợp đồng với Benfica. Trước đó, anh đã có 16 năm chinh chiến cho các đội bóng lớn tại châu Âu như Porto, Valencia, Manchester City, Benfica.
|
Anthony Gordon hoàn tất thủ tục gia nhập Barcelona với mức phí khoảng 80 triệu euro, đã bao gồm phụ phí. Lối chơi đa năng của cầu thủ người Anh đã chinh phục ban huấn luyện nhà ĐKVĐ La Liga. Thương vụ diễn ra chóng vánh, khiến người trong cuộc cũng phải bất ngờ.
|
Kieran Trippier đạt thỏa thuận gia nhập Wolverhampton dưới dạng tự do sau khi chia tay Newcastle. Hậu vệ cánh người Anh ký hợp đồng 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Anh đặt mục tiêu sớm giúp "Bầy sói" trở lại Ngoại hạng Anh.
|
Marcos Senesi gia nhập Tottenham từ Bournemouth dưới dạng tự do. Anh sẽ là nhân tố quan trọng trong cuộc tái thiết đội hình của huấn luyện viên Roberto De Zerbi.
|
Trước đó, Tottenham cũng đạt thỏa thuận đón Andy Robertson mà không mất phí chuyển nhượng, do hậu vệ cánh người Scotland không gia hạn với Liverpool. Kinh nghiệm của Robertson được kỳ vọng nâng tầm hàng thủ tệ hại của "Gà trống".
|
Max Allegri vừa bị AC Milan sa thải nhưng đã có ngay công việc mới. Ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Napoli để thay thế Antonio Conte. Hợp đồng của chiến lược gia người Italy có thời hạn 2 năm.
|
Filipe Luis sẽ bắt đầu chương mới trong sự nghiệp cầm quân bằng việc ký hợp đồng 2 năm với AS Monaco. Cựu danh thủ người Brazil sẽ thay thế vị trí của Sebastien Pocognoli.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...