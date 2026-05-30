Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ bảy, 30/5/2026 07:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona, Tottenham là hai đội bóng hoạt động tích cực trong những ngày đầu kỳ chuyển nhượng hè 2026.

chuyen nhuong anh 1

Nicolas Otamendi trở về quê nhà thi đấu cho River Plate sau khi hết hạn hợp đồng với Benfica. Trước đó, anh đã có 16 năm chinh chiến cho các đội bóng lớn tại châu Âu như Porto, Valencia, Manchester City, Benfica.
chuyen nhuong anh 2

Anthony Gordon hoàn tất thủ tục gia nhập Barcelona với mức phí khoảng 80 triệu euro, đã bao gồm phụ phí. Lối chơi đa năng của cầu thủ người Anh đã chinh phục ban huấn luyện nhà ĐKVĐ La Liga. Thương vụ diễn ra chóng vánh, khiến người trong cuộc cũng phải bất ngờ.
chuyen nhuong anh 3

Kieran Trippier đạt thỏa thuận gia nhập Wolverhampton dưới dạng tự do sau khi chia tay Newcastle. Hậu vệ cánh người Anh ký hợp đồng 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Anh đặt mục tiêu sớm giúp "Bầy sói" trở lại Ngoại hạng Anh.
chuyen nhuong anh 4

Marcos Senesi gia nhập Tottenham từ Bournemouth dưới dạng tự do. Anh sẽ là nhân tố quan trọng trong cuộc tái thiết đội hình của huấn luyện viên Roberto De Zerbi.
chuyen nhuong anh 5

Trước đó, Tottenham cũng đạt thỏa thuận đón Andy Robertson mà không mất phí chuyển nhượng, do hậu vệ cánh người Scotland không gia hạn với Liverpool. Kinh nghiệm của Robertson được kỳ vọng nâng tầm hàng thủ tệ hại của "Gà trống".
chuyen nhuong anh 6

Max Allegri vừa bị AC Milan sa thải nhưng đã có ngay công việc mới. Ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Napoli để thay thế Antonio Conte. Hợp đồng của chiến lược gia người Italy có thời hạn 2 năm.
chuyen nhuong anh 7

Filipe Luis sẽ bắt đầu chương mới trong sự nghiệp cầm quân bằng việc ký hợp đồng 2 năm với AS Monaco. Cựu danh thủ người Brazil sẽ thay thế vị trí của Sebastien Pocognoli.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Arsenal khuấy đảo kỳ chuyển nhượng với 200 triệu euro

Arsenal đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy tham vọng khi lên kế hoạch chi khoảng 200 triệu euro nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

2 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng chuyển nhượng Premier League Barcelona

    Đọc tiếp

    Casemiro noi cau vi bi hoi nhieu ve Neymar hinh anh

    Casemiro nổi cáu vì bị hỏi nhiều về Neymar

    12 phút trước 08:34 30/5/2026

    0

    Casemiro tỏ ra ngán ngẩm khi truyền thông liên tục xoáy vào Neymar, đồng thời khẳng định ngôi sao này chỉ là một phần trong tập thể tuyển Brazil dự World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý