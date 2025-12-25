Tottenham 'phá két' 150 triệu bảng cho chuyển nhượng

Ban lãnh đạo CLB Tottenham "bật đèn xanh" cho ngân sách lên tới 150 triệu bảng nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết của HLV Thomas Frank.

Tottenham có thể mang về 3 tân binh trong tháng 1/2026.

Theo truyền thông Anh, Spurs ưu tiên tăng cường cánh trái, vị trí khiến họ đau đầu suốt nhiều tháng qua. Mục tiêu hàng đầu là Antoine Semenyo của Bournemouth, nhưng thương vụ được đánh giá khó thành hiện thực khi tuyển thủ Ghana lọt vào tầm ngắm của Man City, Liverpool và MU. Viễn cảnh chuyển đến Bắc London không quá hấp dẫn với Semenyo.

Trong trường hợp Man City giành được Semenyo, Tottenham có thể quay lại theo đuổi Savinho. Đây là cái tên từng được họ tiếp cận bất thành ở hè 2025. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ chạy cánh người Brazil tại Etihad khiến không ít CĐV Spurs hoài nghi. Savinho mới ghi đúng 1 bàn tại Premier League sau 42 lần ra sân cho Man City, con số khó thuyết phục với một bản hợp đồng lớn.

Ở trung tâm hàng công, Tottenham gần như chấp người suốt mùa giải khi Dominic Solanke dính chấn thương cổ chân nặng hơn dự kiến. Dù tiền đạo người Anh đã trở lại tập luyện và sắp tái xuất, Spurs vẫn theo sát Samu Aghehowa của Porto. Chân sút 21 tuổi người Tây Ban Nha có giá không dưới 50 triệu bảng.

Hàng thủ cũng là bài toán nan giải. Destiny Udogie liên tục vắng mặt vì chấn thương, bỏ lỡ 11 trận và chưa hẹn ngày trở lại. Trong bối cảnh Ben Davies lớn tuổi, HLV Frank buộc phải kéo Djed Spence sang đá lệch trái, khiến hệ thống phòng ngự Spurs trở nên mất cân đối. Phương án chiêu mộ một trung vệ lệch trái để giải phóng Micky van de Ven cũng được cân nhắc.