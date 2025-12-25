Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tottenham 'phá két' 150 triệu bảng cho chuyển nhượng

  • Thứ năm, 25/12/2025 17:40 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Ban lãnh đạo CLB Tottenham "bật đèn xanh" cho ngân sách lên tới 150 triệu bảng nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết của HLV Thomas Frank.

Tottenham có thể mang về 3 tân binh trong tháng 1/2026.

Theo truyền thông Anh, Spurs ưu tiên tăng cường cánh trái, vị trí khiến họ đau đầu suốt nhiều tháng qua. Mục tiêu hàng đầu là Antoine Semenyo của Bournemouth, nhưng thương vụ được đánh giá khó thành hiện thực khi tuyển thủ Ghana lọt vào tầm ngắm của Man City, Liverpool và MU. Viễn cảnh chuyển đến Bắc London không quá hấp dẫn với Semenyo.

Trong trường hợp Man City giành được Semenyo, Tottenham có thể quay lại theo đuổi Savinho. Đây là cái tên từng được họ tiếp cận bất thành ở hè 2025. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ chạy cánh người Brazil tại Etihad khiến không ít CĐV Spurs hoài nghi. Savinho mới ghi đúng 1 bàn tại Premier League sau 42 lần ra sân cho Man City, con số khó thuyết phục với một bản hợp đồng lớn.

Ở trung tâm hàng công, Tottenham gần như chấp người suốt mùa giải khi Dominic Solanke dính chấn thương cổ chân nặng hơn dự kiến. Dù tiền đạo người Anh đã trở lại tập luyện và sắp tái xuất, Spurs vẫn theo sát Samu Aghehowa của Porto. Chân sút 21 tuổi người Tây Ban Nha có giá không dưới 50 triệu bảng.

Hàng thủ cũng là bài toán nan giải. Destiny Udogie liên tục vắng mặt vì chấn thương, bỏ lỡ 11 trận và chưa hẹn ngày trở lại. Trong bối cảnh Ben Davies lớn tuổi, HLV Frank buộc phải kéo Djed Spence sang đá lệch trái, khiến hệ thống phòng ngự Spurs trở nên mất cân đối. Phương án chiêu mộ một trung vệ lệch trái để giải phóng Micky van de Ven cũng được cân nhắc.

Isak gãy xương mác

Liverpool thông báo tiền đạo Alexander Isak phẫu thuật thành công sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham hôm 21/12.

06:13 23/12/2025

Isak nguy cơ gãy chân, Liverpool mất bộn tiền

Liverpool chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Alexander Isak khả năng nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Tottenham 2-1 hôm 21/12.

21:28 22/12/2025

Ác mộng của Isak

Alexander Isak nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương ở cẳng chân gặp phải trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham hôm 21/12.

01:05 22/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Tottenham Tottenham Tottenham

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý