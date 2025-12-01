Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ác mộng của Isak

  • Thứ hai, 22/12/2025 01:05 (GMT+7)
Alexander Isak nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương ở cẳng chân gặp phải trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham hôm 21/12.

Isak dính chấn thương không hề đơn giản.

Các kiểm tra ban đầu cho thấy tiền đạo người Thụy Điển không bị tổn thương dây chằng chéo trước, nhưng theo The Sun, mức độ nghiêm trọng của chấn thương của cựu sao Newcastle vẫn khiến ban huấn luyện và người hâm mộ "The Kop" lo lắng.

Theo kế hoạch, Isak sẽ được chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác mức độ tổn thương cũng như thời gian cần thiết để hồi phục. Dù chưa có kết luận cuối cùng, Liverpool đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, đó là chân sút sinh năm 1999 phải ngồi ngoài trong một thời gian dài.

Isak được tung vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai thay Conor Bradley và nhanh chóng tạo dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong tình huống dứt điểm, anh va chạm mạnh với hậu vệ Micky van de Ven của Tottenham và tiếp đất không đúng tư thế. Tiền đạo người Thụy Điển nằm bất động trên sân và phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế để rời sân.

Thời điểm Isak chấn thương càng khiến Liverpool rơi vào thế khó. Mohamed Salah đã lên đường cùng đội tuyển Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng công của đội bóng vùng Merseyside đang bị bào mòn nghiêm trọng ngay trước giai đoạn lịch thi đấu dày đặc dịp cuối năm.

Isak, người đã có 16 lần ra sân kể từ khi cập bến Anfield, chắc chắn sẽ vắng mặt trong các trận gặp Wolves ngày 27/12 và Leeds vào ngày đầu năm mới. Hiện tại, Hugo Ekitike là tiền đạo cắm duy nhất hoàn toàn sung sức của Liverpool.

