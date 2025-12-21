MU gục ngã trước Aston Villa

Rạng sáng 22/12, Aston Villa đánh bại MU 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League.

Với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột phải trở về dự cúp châu Phi như Bryan Mbeumo, Amad Diallo hay Noussair Mazraoui, cùng với chấn thương của đội trưởng Bruno Fernandes, MU đã không thể tạo bất ngờ trước Aston Villa thăng hoa về mọi mặt.

2 siêu phẩm cứa lòng của Morgan Rodgers giúp đội chủ sân Villa Park thắng trận thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường, điều chưa từng xảy ra trong hơn 100 năm qua, đồng thời duy trì khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Arsenal.

Trong khi đó, MU giậm chân ở vị trí thứ 7 với 26 điểm. Dù vậy, cơ hội trở lại Champions League của "Quỷ đỏ" chưa khép lại, khi họ kém vị trí thứ 4 của Chelsea khoảng cách bằng một trận thắng.

Cunha ghi bàn nhưng không đủ để giúp MU giành điểm.

Trên sân khách, MU chơi không tệ, thậm chí còn tạo thế trận ngang ngửa với đối thủ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đoàn quân của HLV Ruben Amorim lại tỏ ra thiếu sắc bén trong những đợt lên bóng. Trong phần lớn thời gian trận đấu, đội khách hầu như chỉ tấn công bên cánh trái, nơi có sự hiện diện của Patrick Dorgu và Matheus Cunha.

Dù góp công vào bàn gỡ hòa 1-1 của Cunha với pha tranh bóng thành công, hậu vệ biên của MU vẫn cho thấy sự yếu kém ở khả năng tạt và phối hợp với đồng đội. Ở phía trong, trung phong Benjamin Sesko bị cô lập dẫn đến việc phải rời sân sớm mà không có nổi một cơ hội đáng chú ý.

Hàng thủ MU cũng để lộ nhiều vấn đề trong ngày Casemiro bị treo giò. Manuel Ugarte liên tục xử lý hỏng ở giữa sân, trong khi Leny Yoro tiếp tục chuỗi phong độ thất vọng. Trung vệ trẻ người Pháp phòng ngự thiếu quyết liệt, tạo điều kiện cho Rodgers hoàn tất cú đúp ở phút 58.

Sau khi Bruno rời sân, MU chỉ có thêm một cơ hội đáng kể, đó là tình huống dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch khung thành của Cunha. Trận đấu khép lại với thắng lợi dành cho chủ nhà.

Ở vòng tiếp theo, MU sẽ trở về sân nhà để đối đầu Newcastle, trong khi Aston Villa đụng độ Chelsea trên sân khách.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.