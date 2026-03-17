Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG sẵn sàng kích nổ 'bom tấn' 120 triệu euro để thay Dembele

  • Thứ ba, 17/3/2026 07:00 (GMT+7)
PSG được cho là chuẩn bị kế hoạch tài chính trị giá 120 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao tấn công Michael Olise từ Bayern Munich.

Olise nằm trong tầm ngắm PSG.

Theo Fichajes, Dembele từ chối gia hạn hợp đồng với PSG và có khả năng sẽ sớm chia tay đội bóng. Trước tình hình đó, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cùng ban lãnh đạo PSG nhanh chóng xác định Michael Olise là mục tiêu hàng đầu để thay thế. Cầu thủ 24 tuổi được xem là phương án lý tưởng nhằm duy trì sức mạnh tấn công của đội bóng ở Ligue 1 cũng như tham vọng chinh phục Champions League.

Đáng chú ý, HLV Luis Enrique được cho là ủng hộ mạnh mẽ thương vụ này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao sự đa năng, khả năng rê bóng và sáng tạo của Olise, những yếu tố được cho là phù hợp hoàn hảo với hệ thống chiến thuật của ông. Dù PSG từng cân nhắc nhiều ngôi sao lớn, trong đó có cả Erling Haaland, Luis Enrique vẫn ưu tiên cầu thủ trưởng thành từ Crystal Palace hơn.

Phong độ ấn tượng của Olise tại Bayern Munich là lý do khiến anh trở thành mục tiêu săn đón. Mùa giải này, cầu thủ tấn công người Pháp đã ghi 15 bàn thắng và có 27 pha kiến tạo, những con số thể hiện tầm ảnh hưởng lớn của anh trong lối chơi của đội bóng Đức. Chính màn trình diễn đó khiến PSG tin rằng Olise có thể trở thành nhân tố chủ chốt trong dự án mới của câu lạc bộ.

Trong khi đó, Barcelona, một trong những đội từng quan tâm đến Olise, rút lui khỏi cuộc đua vì khó khăn tài chính. Điều này giúp PSG có lợi thế lớn trong việc theo đuổi cầu thủ. Mức giá của Olise có thể chạm mốc 120 triệu euro.

Wolves lại gây ngỡ ngàng

Rạng sáng 17/3, Wolves xuất sắc cầm hòa 2-2 Brentford ngay trên sân đối phương thuộc vòng 30 Premier League.

2 giờ trước

Duy Anh

PSG PSG Olise Cúp C1 Bayern

    Đọc tiếp

    Leao noi loan tai Milan hinh anh

    Leao nổi loạn tại Milan

    11 phút trước 07:30 17/3/2026

    0

    AC Milan đang xem xét các lời đề nghị dành cho Rafael Leao trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau khi mối quan hệ giữa chân sút này và HLV Max Allegri rơi vào tình trạng đổ vỡ nghiêm trọng.

    Danh sach tuyen Brazil gay tranh cai hinh anh

    Danh sách tuyển Brazil gây tranh cãi

    1 giờ trước 06:39 17/3/2026

    0

    Quyết định loại Neymar và gọi nhiều cầu thủ không có phong độ tốt của HLV Carlo Ancelotti gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý