Wolves lại gây ngỡ ngàng

Rạng sáng 17/3, Wolves xuất sắc cầm hòa 2-2 Brentford ngay trên sân đối phương thuộc vòng 30 Premier League.

Wolves ra về với 1 điểm dù bị dẫn trước 2 bàn.

Hồi đầu năm, nhiều người lo ngại Wolves có thể chạm cột mốc tệ hại 11 điểm của Derby County ở mùa 2007/08. Tuy nhiên, tình hình đang dần khởi sắc. Dù vẫn kém nhóm an toàn 12 điểm, Wolves cho thấy phong độ ấn tượng. Họ đánh bại Liverpool, hạ Aston Villa, cầm hòa Arsenal và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất.

Trên sân Gtech Community, "Bầy sói" tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi và nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 22, Brentford vượt lên khi Michael Kayode đánh đầu tung lưới Wolves sau quả tạt chính xác của Keane Lewis-Potter.

Chỉ ít phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ đường phát bóng dài của thủ môn Caoimhin Kelleher, Dango Ouattara xử lý tinh tế trước khi kiến tạo để Igor Thiago dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Tuy nhiên, Wolves không sụp đổ và bắt đầu phản kháng mạnh mẽ. Phút 44, Adam Armstrong rút ngắn tỷ số bằng cú dứt điểm gọn gàng từ rìa vòng cấm.

Sang hiệp hai, Wolves chơi chủ động hơn. Armstrong suýt gỡ hòa khi cú dứt điểm cận thành của anh đưa bóng dội cột dọc. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 78. Vừa vào sân thay người chưa đầy 3 phút, Tolu Arokodare bật cao đánh đầu ở cột xa sau quả tạt của Joao Gomes, san bằng cách biệt 2-2. Wolves suýt tiến sát chiến thắng khi Arokodare đưa bóng dội xà ngang trong những phút cuối.

Kết quả hòa giúp Brentford giữ vị trí thứ 7 với 45 điểm, nhưng lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League. Trong khi đó, Wolves vẫn đứng cuối bảng với 17 điểm sau 31 trận, song trận đấu này ít nhiều thắp lại hy vọng cho cuộc chiến trụ hạng của "Bầy sói".

Highlights Brentford 2-2 Wolves Rạng sáng 17/3, Brentford bị Wolves cầm hoà 2-2 trong trận đấu muộn vòng 30 Premier League.

