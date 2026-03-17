Wolves lại gây ngỡ ngàng

  • Thứ ba, 17/3/2026 05:51 (GMT+7)
Rạng sáng 17/3, Wolves xuất sắc cầm hòa 2-2 Brentford ngay trên sân đối phương thuộc vòng 30 Premier League.

Hồi đầu năm, nhiều người lo ngại Wolves có thể chạm cột mốc tệ hại 11 điểm của Derby County ở mùa 2007/08. Tuy nhiên, tình hình đang dần khởi sắc. Dù vẫn kém nhóm an toàn 12 điểm, Wolves cho thấy phong độ ấn tượng. Họ đánh bại Liverpool, hạ Aston Villa, cầm hòa Arsenal và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất.

Trên sân Gtech Community, "Bầy sói" tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi và nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 22, Brentford vượt lên khi Michael Kayode đánh đầu tung lưới Wolves sau quả tạt chính xác của Keane Lewis-Potter.

Chỉ ít phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ đường phát bóng dài của thủ môn Caoimhin Kelleher, Dango Ouattara xử lý tinh tế trước khi kiến tạo để Igor Thiago dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Tuy nhiên, Wolves không sụp đổ và bắt đầu phản kháng mạnh mẽ. Phút 44, Adam Armstrong rút ngắn tỷ số bằng cú dứt điểm gọn gàng từ rìa vòng cấm.

Sang hiệp hai, Wolves chơi chủ động hơn. Armstrong suýt gỡ hòa khi cú dứt điểm cận thành của anh đưa bóng dội cột dọc. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 78. Vừa vào sân thay người chưa đầy 3 phút, Tolu Arokodare bật cao đánh đầu ở cột xa sau quả tạt của Joao Gomes, san bằng cách biệt 2-2. Wolves suýt tiến sát chiến thắng khi Arokodare đưa bóng dội xà ngang trong những phút cuối.

Kết quả hòa giúp Brentford giữ vị trí thứ 7 với 45 điểm, nhưng lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League. Trong khi đó, Wolves vẫn đứng cuối bảng với 17 điểm sau 31 trận, song trận đấu này ít nhiều thắp lại hy vọng cho cuộc chiến trụ hạng của "Bầy sói".

Highlights Brentford 2-2 Wolves

Trải nghiệm kinh hoàng của cựu cầu thủ Wolves ở Iran

Tiền đạo Duckens Nazon kể lại hành trình gần 3 ngày rời khỏi Iran khi xung đột nổ ra, trong đó có chuyến taxi 11 giờ xuyên qua vùng chiến sự để tới biên giới Azerbaijan.

20:16 9/3/2026

Liverpool đòi nợ thành công Wolves

Andy Robertson ghi siêu phẩm và kiến tạo, giúp Liverpool đánh bại Wolves 3-1 tại vòng 5 FA Cup ngay trên sân Molineux.

05:24 7/3/2026

Phép màu trụ hạng của Wolves

Bị dồn đến mép vực, nhưng Wolves thổi bùng hy vọng bằng chiến thắng không tưởng trước Liverpool thuộc vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.

07:14 4/3/2026

    Leao nổi loạn tại Milan

    07:30 17/3/2026

    AC Milan đang xem xét các lời đề nghị dành cho Rafael Leao trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau khi mối quan hệ giữa chân sút này và HLV Max Allegri rơi vào tình trạng đổ vỡ nghiêm trọng.

    Danh sách tuyển Brazil gây tranh cãi

    06:39 17/3/2026

    Quyết định loại Neymar và gọi nhiều cầu thủ không có phong độ tốt của HLV Carlo Ancelotti gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

