Liverpool đòi nợ thành công Wolves

Andy Robertson ghi siêu phẩm và kiến tạo, giúp Liverpool đánh bại Wolves 3-1 tại vòng 5 FA Cup ngay trên sân Molineux.

Liverpool sớm tìm lại hương vị chiến thắng.

Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước Wolves ở vòng 5 FA Cup rạng sáng 7/3. Kết quả này giúp đội bóng của Liverpool tiến vào vòng tiếp theo, đồng thời xóa đi ký ức thất bại 1-2 trên sân Molineux ở Premier League hồi giữa tuần.

Hiệp một của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Wolves không tung ra được cú sút nào trong 45 phút đầu tiên. Liverpool cũng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về Cody Gakpo với cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, nhưng pha bóng đã bị thổi việt vị.

Thế trận thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 51, Andy Robertson nhận bóng cách khung thành khoảng 25 m và tung cú sút mạnh vào góc thấp bên phải. Thủ môn Sam Johnstone không có cơ hội cản phá. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Scotland cho Liverpool từ ngoài vòng cấm.

Liverpool nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau. Robertson tạt bóng từ cánh trái để Mohamed Salah dứt điểm cận thành. Trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng được công nhận.

Wolves nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của đội khách. Phút 74, Liverpool gần như định đoạt trận đấu. Curtis Jones đi bóng vượt qua hai hậu vệ rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-0.

Đội chủ nhà chỉ ghi được bàn danh dự ở phút bù giờ nhờ pha lập công của Hwang Hee-chan.

Robertson là cầu thủ nổi bật nhất trận đấu. Hậu vệ người Scotland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, đồng thời tạo ra bốn cơ hội. Anh cũng dẫn đầu trận đấu về số lần chạm bóng, đường chuyền thành công và số lần giành lại quyền kiểm soát bóng.

Theo thống kê, Liverpool tung ra 20 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,8. Trong khi đó, Wolves chỉ có bốn lần dứt điểm và đạt xG 0,44. Những con số này cho thấy sự vượt trội của đội khách tại sân Molineux.