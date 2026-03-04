Cửa dự Champions League mở ra với MU

Thất bại của Liverpool trước Wolves mở ra cơ hội không thể thuận lợi hơn để MU gia tăng lợi thế trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.

Thất bại của Liverpool giúp MU hưởng lợi. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/3, trên sân Molineux, Liverpool gây sốc khi để thua 1-2 trước Wolves. Kết quả này giúp MU đứng trước cơ hội nới rộng khoảng cách với Liverpool lên thành 6 điểm nếu đánh bại Newcastle trong chuyến làm khách rạng sáng 5/3. Đây rõ ràng là thời cơ vàng để thầy trò HLV Michael Carrick bứt phá trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Không chỉ có Liverpool, cục diện vòng đấu này còn chứng kiến màn đối đầu giữa Aston Villa và Chelsea, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác của MU. Với việc “Quỷ đỏ” đang bằng điểm Aston Villa (nhưng hơn hiệu số) và hơn Chelsea 6 điểm, đây thực sự là kịch bản lý tưởng cho đội chủ sân Old Trafford.

Dù kết quả trận Aston Villa gặp Chelsea ra sao, ít nhất một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đánh rơi điểm số. Trong trường hợp lý tưởng, nếu MU thắng Newcastle và Aston Villa vượt qua Chelsea, đội chủ sân Old Trafford có thể kết thúc tuần đấu với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp ở vị trí thứ 6.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những tính toán xa hơn, MU phải hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm tại St. James’ Park. Đây chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, đặc biệt khi MU chưa thắng trên sân của Newcastle kể từ mùa giải 2020/21.

Dù vậy, Newcastle hiện chỉ xếp thứ 13 và vừa để thua Everton trên sân nhà. “Chích chòe” cũng đang chịu tổn thất lực lượng đáng kể vì chấn thương và hiện kém MU tới 15 điểm.

Một chiến thắng không chỉ giúp “Quỷ đỏ” củng cố vững chắc vị trí thứ 3 mà còn tiến thêm một bước dài tới tấm vé dự Champions League mùa sau.

