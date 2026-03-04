23 triệu euro và nước cờ đúng của Guardiola

Trung vệ Marc Guehi nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ Manchester City sau khi gia nhập từ Crystal Palace với giá 23 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông hiếm khi mang lại những bản hợp đồng tạo tác động tức thì. Tuy nhiên, trường hợp của Marc Guehi tại Manchester City lại đi theo hướng ngược lại.

Trung vệ người Anh cập bến Etihad trong bối cảnh khá đặc biệt, khi hợp đồng của anh với Crystal Palace chỉ còn thời hạn đến cuối mùa. Với mức phí 23 triệu euro, đội bóng của Pep Guardiola gần như chớp thời cơ trước sự quan tâm từ Liverpool và Real Madrid.

Ban đầu, thương vụ này được xem là giải pháp tình thế. Manchester City mất hai trụ cột nơi hàng thủ khi Ruben Dias và Josko Gvardiol gặp chấn thương. Guardiola cần một trung vệ có thể lập tức thi đấu ở đẳng cấp cao. Guehi đáp ứng yêu cầu đó, nhưng những gì anh thể hiện sau khi gia nhập còn vượt xa kỳ vọng.

Chỉ sau một tháng, trung vệ 25 tuổi nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Manchester City. Thống kê phản ánh rõ tác động của Guehi. Kể từ khi anh ra mắt, đội chủ sân Etihad đã trải qua 7 trận và chưa nhận thất bại nào.

Chuỗi trận này gồm 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Hàng thủ Manchester City giữ sạch lưới 4 trận trong giai đoạn đó. Đáng chú ý, đội bóng của Guardiola cũng thắng cả hai trận mà Guehi không ra sân, cho thấy sự ổn định của tập thể trong quãng thời gian trung vệ người Anh góp mặt.

Nhờ chuỗi kết quả tích cực, Manchester City thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League. Đồng thời, họ cũng tiến vào vòng 5 FA Cup. Guehi thậm chí ghi bàn trong trận ra mắt, một dấu ấn đáng nhớ cho tân binh mới gia nhập đội bóng.

Pep Guardiola không giấu sự hài lòng khi nói về trung vệ người Anh. Trong cuộc họp báo gần đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận xét Guehi là bản hợp đồng có thể phục vụ Manchester City trong nhiều năm.

“Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Không chỉ vì kỹ năng, mà còn bởi tinh thần, sự chuyên nghiệp và cách sống. Những điều đó tạo nên một trung vệ rất tốt”, Guardiola nói.

Trước khi chuyển đến Manchester, Guehi là thủ lĩnh tại Crystal Palace. Anh đeo băng đội trưởng và góp công lớn trong giai đoạn thành công nhất của đội bóng London. HLV Oliver Glasner thậm chí từng đe dọa từ chức nếu Crystal Palace bán trung vệ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Guéhi tại Selhurst Park.

Tại Manchester City, trung vệ người Anh cũng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Anh cùng Antoine Semenyo tạo ấn tượng tốt tại Etihad, dù chỉ mới thi đấu dưới sự dẫn dắt của Guardiola trong thời gian ngắn.

Guehi thừa nhận được làm việc với Guardiola là điều anh luôn mong muốn. Trung vệ này cho rằng môi trường tại Manchester City giúp anh cải thiện đáng kể trình độ thi đấu.

“Ông ấy giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Khi bạn làm việc với một HLV và tập thể luôn ám ảnh với việc nâng cao chất lượng chơi bóng, bạn buộc phải đạt đến đẳng cấp cao hơn”, Guehi chia sẻ.

Manchester City trao cho Guehi bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031 với mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Con số này giúp anh trở thành trung vệ nhận lương cao thứ hai tại Premier League, chỉ sau Virgil van Dijk, đồng thời nằm trong nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất giải đấu.

Với những gì đang thể hiện, Guéhi đang chứng minh Manchester City đã có một thương vụ khôn ngoan. Và trong một thị trường chuyển nhượng ngày càng đắt đỏ, mức phí 23 triệu euro dành cho một trung vệ đẳng cấp Premier League rõ ràng là món hời hiếm thấy.