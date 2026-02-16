Giữa mùa giải nhiều biến động, sự xuất hiện của Marc Guehi mang lại cho Man City điều họ thiếu nhất: cảm giác an tâm nơi hàng thủ.

Guehi là lời giải đúng lúc cho Man City.

Khi Manchester City chiêu mộ Marc Guehi từ Crystal Palace trong tháng 1, thương vụ ấy không tạo ra cơn sốt. Không phải bom tấn. Không phải bản hợp đồng của tương lai xa. Nó đơn giản là phản ứng trước chấn thương và sự thiếu hụt chiều sâu. Nhưng đôi khi, những bản hợp đồng “vừa đủ” lại mang đến tác động lớn nhất.

Chỉ sau vài tuần, Guehi cho thấy anh không đến Etihad để làm phương án xoay tua. Anh đến để chơi bóng và để được tin tưởng.

Điềm tĩnh giữa áp lực

Man City mùa này không còn thống trị theo cách quen thuộc. Họ vẫn cầm bóng nhiều, nhưng không còn bóp nghẹt đối thủ trong 90 phút.

Những trận đấu với Liverpool hay Fulham cho thấy đội bóng của Pep Guardiola phải chịu sức ép nhiều hơn trước. Và trong hoàn cảnh ấy, vai trò của trung vệ trở nên nặng nề.

Tại Anfield, nơi Man City từng nhiều lần gục ngã, Guehi chơi như thể anh đã ở đây nhiều năm. Liverpool tăng tốc trong hiệp hai. Sức ép dồn dập. Sân vận động như muốn nuốt chửng mọi khoảng trống.

Nhưng trung vệ 25 tuổi không hoảng loạn. Anh chọn vị trí hợp lý. Phá bóng khi cần. Giữ cự ly với đồng đội. Không có những pha xử lý thừa.

Đó không phải thứ ánh hào quang dễ nhìn thấy trên bảng thống kê. Nhưng đó là nền tảng để đội bóng đứng vững.

Pep Guardiola nói ông cảm nhận được điều đó từ rất sớm. Sự tập trung trong từng pha bóng. Cách Guehi quan sát và đọc tình huống.

Một trung vệ giỏi không chỉ mạnh trong tranh chấp, mà còn phải hiểu nhịp điệu trận đấu. Guehi cho thấy anh có điều đó.

Giữa mùa giải nhiều biến động, sự xuất hiện của Marc Guehi mang lại cho Man City điều họ thiếu nhất: cảm giác an tâm nơi hàng thủ.

Bàn thắng vào lưới Salford tại FA Cup hôm 14/2 là minh chứng nhỏ nhưng rõ nét. Tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Bóng bật ra. Guehi có mặt đúng lúc. Không chần chừ. Dứt điểm gọn. Một pha lập công không hào nhoáng, nhưng phản ánh bản năng phòng ngự và khả năng phán đoán.

Hơn cả một phương án chữa cháy

Man City từng chiêu mộ Manuel Akanji trong hoàn cảnh tương tự. Khi ấy, đội bóng cần bổ sung gấp vì chấn thương. Akanji đến, lặng lẽ và rồi trở thành trụ cột. Guehi có thể đang đi theo con đường ấy.

Điều đáng nói là anh không chơi với tâm thế của người tạm thời. Trong trận gặp Tottenham đầu tháng 2, Rodri từng trao băng đội trưởng cho Guehi khi rời sân. Mới chỉ là trận thứ hai của anh cho CLB. Dù Guehi chuyển lại cho Nico O’Reilly, chi tiết đó cho thấy sự tin cậy từ đồng đội.

Man City lúc này không chỉ cần kỹ năng. Họ cần sự ổn định. Họ cần một trung vệ biết “chịu đựng” khi thế trận không còn trong tầm kiểm soát. Guehi mang đến sự chắc chắn ấy. Anh không cố gắng làm điều vượt quá khả năng. Anh giữ cấu trúc. Anh giúp hàng thủ không vỡ vụn khi đối thủ tăng tốc.

Ở tuổi 25, Guehi bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Anh không còn là tài năng tiềm năng. Nhưng anh cũng chưa chạm đỉnh. Với môi trường đòi hỏi cao như Man City, mỗi sai lầm đều bị phóng đại. Việc anh hòa nhập nhanh cho thấy bản lĩnh không nhỏ.

Với Marc Guehi, Man City đang có được điều đó, và trong một mùa giải nhiều biến động, đó có thể là khác biệt quyết định.

Guardiola từng nói ông không chỉ nhìn vào kỹ năng, mà còn nhìn vào cách cầu thủ sống và làm việc. Guehi được đánh giá cao ở sự chuyên nghiệp và thái độ. Đó là nền móng cho chặng đường dài.

Man City có thể sẽ tìm lại phiên bản kiểm soát tuyệt đối trong tương lai. Hoặc họ sẽ tiếp tục phải thích nghi với một giải đấu ngày càng khắc nghiệt. Dù kịch bản nào xảy ra, một trung vệ biết đọc trận đấu và giữ cái đầu lạnh như Guehi luôn có giá trị.

Không phải mọi bản hợp đồng thành công đều bắt đầu bằng những dòng tít lớn. Đôi khi, nó bắt đầu bằng những pha cắt bóng thầm lặng và cảm giác yên tâm trong phòng thay đồ. Với Marc Guehi, Man City đang có được điều đó, và trong một mùa giải nhiều biến động, đó có thể là khác biệt quyết định.