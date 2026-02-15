Man City, Liverpool vào vòng 5 FA Cup

Rạng sáng 15/2, Man City và Liverpool lần lượt đánh bại Salford City và Brighton để góp mặt ở vòng 5 FA Cup.

Tại Etihad, Man City tiếp đón Salford City với đội hình xoay tua. Pep Guardiola cất hàng loạt trụ cột, trong đó có Erling Haaland, nhưng khác biệt đẳng cấp vẫn sớm được thể hiện. Bàn phản lưới của Alfie Dorrington ngay phút thứ 6 giúp đội chủ nhà mở tỷ số, song phải đến hiệp hai thế trận mới thật sự được định đoạt.

Điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn chói sáng của Rayan Cherki. Được trao cơ hội đá chính, tiền vệ người Pháp hoạt động năng nổ, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Anh chạm bóng 91 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89% và tạo ra 6 cơ hội rõ rệt – thông số cao nhất trận.

Phút 81, từ quả đá phạt nhanh do Cherki thực hiện, bóng được treo khó chịu vào vùng cấm, tạo điều kiện để Marc Guehi ấn định chiến thắng 2-0. Suốt cả trận, Cherki còn nhiều lần đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Man City thắng nhẹ nhàng, bảo toàn lực lượng và giành vé đi tiếp.

Slah có ngày thi đấu ấn tượng.

Tại Anfield, Liverpool vượt qua Brighton với tỷ số 3-0 trong trận đấu mà Mohamed Salah cho thấy vai trò đầu tàu. Brighton nhập cuộc tự tin và kiểm soát bóng tốt ở giai đoạn đầu, nhưng bước ngoặt đến ở phút 42 khi Curtis Jones băng vào dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Milos Kerkez.

Sang hiệp hai, Liverpool tăng tốc. Dominik Szoboszlai nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán sau pha kiến tạo tinh tế của Salah. Đến phút 68, chính ngôi sao người Ai Cập ghi tên mình lên bảng tỷ số trên chấm phạt đền, khép lại chiến thắng 3-0.

Man City và Liverpool cùng tiến bước, tiếp tục khẳng định tham vọng chinh phục FA Cup mùa này.