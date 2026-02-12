Man City ra mắt mẫu áo đón Tết

Manchester City công bố mẫu áo phiên bản đặc biệt mừng năm Ngọ 2026, tiếp nối truyền thống phát hành bộ sưu tập Tết Nguyên đán của nửa xanh thành Manchester.

Ra mắt áo đấu đón Tết dần trở thành truyền thống của Man City.

Manchester City tiếp tục duy trì "truyền thống" ra mắt áo đấu đặc biệt dịp Tết Nguyên đán với phiên bản Year of the Horse 2026 với Mùng 1 năm Bính Ngọ rơi vào ngày 17/2.

Đây được xem là thiết kế ấn tượng nhất kể từ khi CLB triển khai dòng sản phẩm này. Phong cách minh họa của Puma mang cảm giác thô mộc, tạo giá trị thủ công rõ nét, giúp mẫu áo vượt khỏi khuôn khổ một phiên bản theo mùa thông thường.

Mẫu áo sử dụng tông màu trung tính, thiên về sắc đất. Nền be đóng vai trò như một tấm toan, phủ kín bởi các họa tiết đầu ngựa vẽ tay theo phong cách mực tàu và màu nước truyền thống Á Đông.

Những hình ngựa lồng ghép tạo nên tổng thể dày đặc, gần giống họa tiết ngụy trang, vừa táo bạo vừa tinh tế. Thiết kế tạo chiều sâu thị giác, thể hiện sự giao thoa giữa nét trầm mặc của tranh thủy mặc và nhịp độ giàu năng lượng của bóng đá hiện đại.

Tâm điểm của chiếc áo là hình Fire Horse được phác họa thủ công. Theo Puma, Fire Horse tượng trưng cho sức mạnh, chuyển động và động lực không ngừng nghỉ.

Ý nghĩa trên đồng thời cũng là thông điệp gửi tới người hâm mộ Man City: "Ba phẩm chất thiết yếu mà Manchester City cần thể hiện nếu muốn lật đổ Arsenal đang dẫn đầu trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League mùa này”.

Đây là năm thứ ba Manchester City phát hành bộ sưu tập Tết Nguyên đán. Năm 2023, CLB ra mắt áo năm Quý Mão lấy cảm hứng từ bề mặt mặt trăng, gắn với ca khúc “Blue Moon”. Năm 2024, mẫu áo năm Giáp Thìn sử dụng tông xám nhạt cùng hình rồng vẽ tay quấn quanh thân áo.

Theo Âm lịch, năm Đinh Mùi sẽ bắt đầu ngày 6/2/2027, mở ra kỳ vọng cho thiết kế tiếp theo của đội bóng thành Manchester.

