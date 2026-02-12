Haaland lập công, Man City áp sát Arsenal

Erling Haaland ghi bàn thứ 153 cho Man City trong chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 26 Premier League, giúp thầy trò Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm.

Haaland ghi bàn trong trận gặp Fulham.

Trên sân Etihad, người tạo dấu ấn lớn nhất vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy ghi bàn thứ 153 cho Man City, cân bằng thành tích của Colin Bell và vươn lên đồng hạng tư trong danh sách chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB. Đáng chú ý, Haaland chỉ cần 183 trận để chạm mốc này, trong khi Bell thi đấu 492 trận. Đây cũng là bàn thứ 29 của anh trên mọi đấu trường mùa 2025/26.

Trước Fulham, Man City sớm áp đặt thế trận trong cơn mưa nặng hạt. Phút 24, Matheus Nunes tạt bóng để Haaland đánh đầu làm tường, tạo điều kiện cho Antoine Semenyo mở tỷ số. Cầu thủ chạy cánh người Ghana tiếp tục phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 5 sau 8 trận trong màu áo mới.

Fulham hiếm hoi có cơ hội khi Harry Wilson buộc Gianluigi Donnarumma trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng bị trừng phạt. Từ pha phản công, Semenyo kiến tạo để Nico O’Reilly dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng thứ ba đến trước giờ nghỉ. Sau một pha mất bóng của Fulham, Rayan Aït-Nouri phối hợp cùng Phil Foden trước khi Haaland tung cú sút quyết đoán vào góc thấp. Đây là bàn đầu tiên của anh tại Premier League từ tình huống bóng sống kể từ tháng 12.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ chậm hơn khi Man City chủ động giảm tốc. Fulham cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo được đột biến. Foden và Josh King có thêm những cú dứt điểm, song tỷ số 3-0 được giữ nguyên.

Chiến thắng thuyết phục giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm. Cuộc đua vô địch vì thế tiếp tục nóng lên khi đội bóng của Pep Guardiola cho thấy họ chưa hề buông xuôi.

