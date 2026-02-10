Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ MU nghĩ về chức vô địch Premier League

  • Thứ ba, 10/2/2026 19:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Manchester United tin rằng họ có cơ hội thực sự để vô địch Premier League mùa này.

MU có chiến thắng 2-0 trước Tottenham thuộc vòng 25 Premier League tối 7/2.

The Times dẫn lời nguồn tin từ nội bộ MU cho biết bầu không khí lạc quan bao trùm sân tập Carrington. Các cầu thủ tin rằng nếu tiếp tục duy trì nhịp độ thi đấu hiện tại, họ hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với top đầu, thậm chí vô địch giải đấu.

Manchester United hiện không tham gia bất kỳ giải đấu nào khác (không đá ở cúp châu Âu, FA Cup hay League Cup), giúp họ 100% tập trung vào mặt trận Premier League. Điều này mang lại lợi thế cho đội bóng, về lịch thi đấu so với các đối thủ lớn khác.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" cách đội dẫn đầu bảng xếp hạng Arsenal 12 điểm. Trong lịch sử Premier League, đây chưa phải là khoảng cách an toàn, nhất là khi "Pháo thủ" không phải đội quá giỏi trong cuộc đua đường trường.

Premier League từng chứng kiến kỷ lục lội ngược dòng 13 điểm, và không ai khác chính Manchester United làm được điều này hai lần trong quá khứ. Với chỉ còn khoảng 13 trận đấu và lịch thi đấu tương đối thuận lợi, một số thành viên đội bóng tin rằng giấc mơ vô địch vẫn chưa kết thúc.

Sự lạc quan này xuất phát từ chuỗi phong độ ấn tượng gần đây dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Dù các mô hình dự đoán (như Opta) chỉ cho Manchester United xác suất rất thấp (khoảng 0.03% đến 2%) để vô địch, và khoảng cách 12 điểm vẫn là thử thách lớn, niềm tin nội bộ vẫn tồn tại mạnh mẽ.

Carrick phát huy hết khả năng của Dalot như thế nào Dưới tay Carrick, Dalot không còn là hậu vệ biên đơn thuần mà trở thành mắt xích chiến thuật giúp MU thoát pressing và mở chiều sâu tấn công.

