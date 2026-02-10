Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắc vóc nữ CĐV MU gây chú ý

  • Thứ ba, 10/2/2026 18:02 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Therese Gudmundsen - gương mặt quen thuộc của cộng đồng người hâm mộ MU, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ tại Sri Lanka.

Hình ảnh gây chú ý của Therese.

Therese sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram, từ lâu được biết đến như một trong những nữ cổ động viên nổi bật nhất MU. Cô thường xuyên xuất hiện trong trang phục "Quỷ đỏ", kết hợp hình ảnh thể thao với phong cách sống hiện đại, thu hút lượng tương tác lớn mỗi lần đăng tải.

Trong bài đăng mới nhất, Therese mang đến không khí hoàn toàn khác khi chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn bên bãi biển Sri Lanka. Cô diện bikini giữa khung cảnh nắng vàng, biển xanh, đồng thời ghi điểm với vẻ tự tin, năng động. Bên cạnh đó là hình ảnh giản dị tạo cảm giác gần gũi và đời thường.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng nhận hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong cách sống tích cực và ngoại hình nổi bật của Therese, coi cô như hình mẫu của thế hệ người hâm mộ bóng đá trẻ trung, tự do và đầy năng lượng.

Không chỉ gắn liền với hình ảnh cổ động viên MU, Therese còn được biết đến như một travel influencer khi thường xuyên chia sẻ trải nghiệm tại các điểm đến nổi tiếng. Trong năm 2024, cô từng gây chú ý với chuyến du lịch Bali, tham gia các hoạt động như lặn ngắm san hô.

Với sức hút ngày càng lớn trên mạng xã hội, Therese dần vượt ra khỏi khuôn khổ một nữ CĐV thông thường, trở thành biểu tượng về phong cách sống đối với cộng đồng người hâm mộ bóng đá quốc tế.

