West Ham không phải 'đội bóng dễ bắt nạt' với MU

Dù đứng thứ 18, West Ham United đang là đối thủ rất nguy hiểm - họ phòng ngự quyết liệt, phản công sắc nét và sẽ chiến đấu đến cùng ngay trên sân nhà.

Hiện tại, West Ham đứng thứ 18 trên BXH với 23 điểm. Điều đó biến họ thành một “đội bóng không thể xem thường”, bởi khi đã bị dồn vào chân tường, tất cả đều phải chiến đấu bằng hơn 100% khả năng.

West Ham để thủng lưới trung bình 1,92 bàn mỗi trận, tức thủng lưới rất nhiều và thường xuyên. Tuy nhiên đó cũng là lý do khiến họ buộc phải chơi phòng ngự tập trung và tìm cơ hội qua các pha phản công hoặc từ các tình huống cố định.

Những trận gần đây của West Ham thường có nhiều bàn thắng, với tỷ lệ trận đấu vượt mốc 2,5 bàn khoảng 68%. Điều đó nói lên một thực tế: West Ham sẵn sàng dâng cao, chơi tất tay và không ngại mạo hiểm.

Phòng ngự thấp, phản công sắc bén

West Ham không sở hữu phong độ tốt về kết quả, nhưng cách họ chơi lại rất rõ ràng: phản công và bóng chết là “vũ khí sống còn”. Khi đội bóng này bị dồn xuống, họ tập trung số đông ở nửa sân nhà, ưu tiên sự an toàn trước rồi mới nghĩ đến tổ chức tấn công. Điều này buộc đối thủ phải kiên nhẫn cầm bóng và xây dựng tình huống thay vì lao lên ồ ạt.

Trong các trận sân nhà mùa này, West Ham chỉ thắng 3 trên 12 trận và để thua 8, nhưng họ luôn khiến mọi đối thủ gặp khó bằng những pha chuyển trạng thái nhanh mỗi khi đoạt lại bóng. Những tiền đạo như Jarrod Bowen với 8 bàn ở Premier League mùa này có thể trực tiếp tạo đột biến ở những thời điểm West Ham có khoảng trống.

Các tình huống cố định cũng thường là nguồn gây khó chịu. Khi đối thủ dồn đội hình lên, khoảng trống phía sau hàng thủ mở ra, và đó là lúc West Ham có thể tận dụng tốc độ và sức rướn của các mũi nhọn để phản công sắc lẹm.

Tất nhiên, đội bóng này không mạnh trong khâu kiểm soát bóng, họ thường để đối thủ chiếm lĩnh bóng trên 60% thời lượng thi đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhiệm vụ ghi bàn của đối thủ sẽ đơn giản. Ngược lại, khi đội bạn mất bóng tại những khu vực “đỏ” của sân, West Ham sẽ lập tức phản công nhanh, gây ra nguy hiểm tức thì.

Sự kiên nhẫn và đòn quyết định

Đối thủ của West Ham cần tạo ra bàn thắng sớm để phá vỡ cấu trúc phòng ngự lùi sâu của họ. Một bàn mở tỷ số sẽ khiến West Ham buộc phải đẩy đội hình lên tìm bàn gỡ. Khi đó, không gian phía sau hàng thủ rộng hơn, đây là lúc những đợt tấn công phối hợp nhanh với nhịp độ cao trở nên đáng sợ hơn.

Ngược lại, nếu West Ham ghi bàn trước, họ sẽ càng tự tin hơn và dồn đội bạn vào thế buộc phải tấn công. Nhưng ngay cả khi thủng lưới, không nên thay đổi quá sớm lối chơi đã vận hành tốt.

Sự kiên nhẫn trong việc luân chuyển bóng và xây dựng các pha tấn công có tổ chức sẽ là chìa khóa. Ở một đội đang tranh vé trụ hạng, phản ứng tâm lý và chiến thuật thường được đẩy lên cực điểm, ngoài phòng ngự, họ luôn tìm kiếm đòn phản công để trừng phạt đối phương.

Một điều rõ ràng là West Ham mùa này đang là đội bóng có tỷ lệ bàn thắng trung bình khoảng 1,24 bàn mỗi trận, không quá mạnh nhưng đủ gây bất ngờ nếu đối phương mất tập trung. Việc họ để thủng lưới gần 2 bàn mỗi trận cũng cho thấy nếu hàng công đội bạn đủ lạnh lùng và sắc sảo, đây là trận đấu có thể mang lại lợi thế nếu làm chủ thế trận.

West Ham không phải “đội bóng dễ bắt nạt” chỉ vì vị trí thấp trên bảng điểm. Họ là đối thủ sống sót bằng phản công và các tình huống cố định. Khi đối mặt với West Ham, kiên nhẫn, kiểm soát và tận dụng tốt các cơ hội sẽ là yếu tố quyết định trận đấu, còn sự nóng vội có thể khiến đội bạn trả giá ngay trên sân nhà của West Ham.