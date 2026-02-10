HLV Carrick báo tin không vui về MU

HLV Michael Carrick lo lắng khi lực lượng MU sứt mẻ cùng loạt trụ cột quá tải khi làm khách trên sân London Stadium của West Ham thuộc vòng 26 Premier League vào rạng sáng 11/2.

MU không có lực lượng tốt nhất khi đối đầu West Ham.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Carrick cho biết Mason Mount chắc chắn chưa thể trở lại. Tiền vệ trị giá 55 triệu bảng tiếp tục vắng mặt sau khi dính chấn thương trong buổi tập.

"Mason chưa sẵn sàng cho trận này, nhưng tình hình của cậu ấy tiến triển tốt và đang tiến rất gần ngày trở lại", Carrick chia sẻ trên trang chủ CLB.

Bên cạnh Mount, Matthijs de Ligt vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương lưng. Trung vệ người Hà Lan chưa ra sân kể từ cuối tháng 11, trong khi MU cũng không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại của anh. Đây là tổn thất đáng kể khi lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực hàng phòng ngự.

Một cái tên khác khiến Carrick đau đầu là Patrick Dorgu. Cầu thủ trẻ này gây ấn tượng mạnh đầu năm 2026, nhưng chấn thương gân kheo gặp phải ở trận thắng Arsenal hôm 25/1 chặn đứng đà thăng tiến của anh. Dorgu dự kiến phải nghỉ thêm vài tuần nữa.

Về nhân sự còn lại, Carrick thừa nhận tình trạng thể lực của đội hình chính đang bị bào mòn. Harry Maguire chơi trọn vẹn 90 phút ở 4 trận liên tiếp ngay sau khi trở lại từ chấn thương đùi kéo dài sáu tuần, trong khi Casemiro tiếp tục đối mặt với áp lực quá tải do thiếu phương án thay thế chất lượng.

Dù vậy, MU vẫn hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng tại London có thể giúp "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò Carrick hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt thử thách không nhỏ, khi West Ham đang có phong độ tốt với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất.

