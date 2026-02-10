Tương lai mù mịt của Carvajal

Rạng sáng 9/2, trong khi Real Madrid thắng Valencia 2-0 trên sân Mestalla ở vòng 23 La Liga, thì câu chuyện về tương lai của đội trưởng Dani Carvajal tại Bernabeu đang trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi.

Carvajal không hài lòng với tình hình hiện tại.

Chiến thắng trước Valencia giúp Real Madrid duy trì nhịp độ tại La Liga, nhưng những hình ảnh sau trận lại làm dấy lên tranh luận về tình trạng của Dani Carvajal.

Theo nhà báo Guillermo Rai, hậu vệ phải 34 tuổi được ghi nhận tỏ ra không hài lòng khi trao đổi với HLV thể lực Antonio Pintus, trong bối cảnh bản thân một lần nữa ngồi ngoài trọn vẹn 90 phút.

Carvajal trở lại từ tháng 1 sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 10, xuất phát từ cơn đau kéo dài ở chính đầu gối từng bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) vào năm 2024. Sau hai tháng hồi phục, anh được xác nhận đủ điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian ra sân của đội trưởng Real Madrid là rất hạn chế.

Trong 10 trận gần nhất kể từ khi được "bật đèn xanh" về y tế, Carvajal mới chỉ có hai lần vào sân từ ghế dự bị. Tám trận còn lại, bao gồm chuyến làm khách trên sân Mestalla, anh đều không được sử dụng.

Ở trận gặp Valencia, HLV Alvaro Arbeloa lựa chọn hậu vệ trẻ David Jimenez đá chính bên hành lang phải. Trent Alexander-Arnold vừa trở lại sau chấn thương, cũng được ưu tiên vào sân muộn thay vì Carvajal.

Bình luận trên chương trình Carrusel Deportivo, nhà báo Antonio Romero nhận định Real Madrid đang đối mặt với một "vụ việc Carvajal".

Carvajal vẫn có quá nhiều giá trị với Real.

Ông nhấn mạnh: "Cậu ấy là đội trưởng Real Madrid và hiếm khi phàn nàn, nhưng việc công khai khẳng định sẵn sàng thi đấu mà vẫn không được sử dụng là một dấu hiệu rõ ràng”.

Yếu tố khiến tình hình thêm nhạy cảm nằm ở hợp đồng. Carvajal đang bước vào những tháng cuối của thỏa thuận hiện tại với Real Madrid. Trong bối cảnh anh không còn là lựa chọn ưu tiên và thậm chí không được khởi động trong nhiều trận, khả năng chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào cuối mùa giải đang được nhắc đến nhiều hơn.

Theo các nguồn tin thân cận, Real Madrid và Carvajal chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, việc đội trưởng liên tục vắng mặt trên sân đang khiến "vụ việc Carvajal" trở thành chủ đề đáng chú ý trong giai đoạn then chốt của mùa giải.