Real Madrid muốn tạo thương vụ 'Figo thứ 2'

  • Chủ nhật, 8/2/2026 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid được cho là nuôi tham vọng tạo nên quả bom chuyển nhượng mang tính biểu tượng, tái hiện cú sốc Luis Figo cách đây hơn hai thập kỷ.

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Pedri.

Năm 2000, Florentino Perez khiến cả châu Âu rúng động khi chi 62 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Figo, kéo biểu tượng của Barcelona về Bernabeu. Thương vụ phá kỷ lục thế giới thời điểm đó, và khắc sâu vết rạn nứt giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Figo sau đó chơi 245 trận cho Real Madrid, giành La Liga và Champions League, đồng thời trở thành một phần lịch sử của "Los Blancos". Theo El Desmarque, Chủ tịch Perez mơ về một kịch bản tương tự trong tương lai. Nhà báo Siro Lopez tiết lộ Real Madrid xem Pedri là mục tiêu lý tưởng cho mùa giải 2027/28, dù thừa nhận đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

"Đó sẽ là một quả bom, chỉ có thể so sánh với những gì đã xảy ra với Luis Figo. Không chỉ là tăng cường sức mạnh cho Real Madrid, mà còn là việc lấy đi một mắt xích sống còn của Barcelona", Lopez nhận định.

Pedri hiện là trung tâm trong kế hoạch của HLV Hansi Flick và được xem là một trong những tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới. Kể từ khi gia nhập Barcelona từ Las Palmas, cầu thủ 23 tuổi ra sân 227 lần, ghi 28 bàn và trở thành biểu tượng cho thế hệ kế cận tại Camp Nou.

Tuy nhiên, rào cản dành cho Real Madrid là cực lớn. Pedri còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro. Dù vậy, một nhà báo khác là Roberto Gomez cũng xác nhận thông tin và nhấn mạnh: "Cái tên Florentino Perez muốn là Pedri".

Giấc mơ của Perez có thể xa vời, nhưng chỉ riêng việc thương vụ được nhắc đến cũng đủ khiến Barcelona phải cảnh giác.

Tiếc cho Pedri

Thêm một lần nữa Pedri gục ngã vì chấn thương, kéo dài chuỗi ngày u ám của một tài năng từng được kỳ vọng là trái tim tương lai của Barcelona.

19:00 22/1/2026

Barcelona trả giá cho chiến thắng

Chiến thắng 4-2 trước Slavia Prague tại League Phase, Champions League không trọn vẹn với Barcelona, khi Pedri dính chấn thương và phải rời sân sớm.

06:19 22/1/2026

Pedri quen bạn gái hơn 6 tuổi

Alejandra Dorta, người mẫu và KOL nổi tiếng trên mạng xã hội được đồn đoán là bạn gái hiện tại của Pedri.

13:12 18/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Fan MU phat cuong voi 2 cau thu hinh anh

    Fan MU phát cuồng với 2 cầu thủ

    1 giờ trước 16:41 8/2/2026

    0

    Người hâm mộ MU đồng loạt khen ngợi màn trình diễn của Bruno Fernandes và Matheus Cunha sau trận thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

    Gyokeres dap tra chi trich hinh anh

    Gyökeres đáp trả chỉ trích

    2 giờ trước 16:00 8/2/2026

    0

    Sau khởi đầu chệch choạc, Viktor Gyökeres đang cho thấy Arsenal có thể đã tìm đúng mảnh ghép còn thiếu trên hàng công.

