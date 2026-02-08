Real Madrid muốn tạo thương vụ 'Figo thứ 2'

Real Madrid được cho là nuôi tham vọng tạo nên quả bom chuyển nhượng mang tính biểu tượng, tái hiện cú sốc Luis Figo cách đây hơn hai thập kỷ.

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Pedri.

Năm 2000, Florentino Perez khiến cả châu Âu rúng động khi chi 62 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Figo, kéo biểu tượng của Barcelona về Bernabeu. Thương vụ phá kỷ lục thế giới thời điểm đó, và khắc sâu vết rạn nứt giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Figo sau đó chơi 245 trận cho Real Madrid, giành La Liga và Champions League, đồng thời trở thành một phần lịch sử của "Los Blancos". Theo El Desmarque, Chủ tịch Perez mơ về một kịch bản tương tự trong tương lai. Nhà báo Siro Lopez tiết lộ Real Madrid xem Pedri là mục tiêu lý tưởng cho mùa giải 2027/28, dù thừa nhận đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

"Đó sẽ là một quả bom, chỉ có thể so sánh với những gì đã xảy ra với Luis Figo. Không chỉ là tăng cường sức mạnh cho Real Madrid, mà còn là việc lấy đi một mắt xích sống còn của Barcelona", Lopez nhận định.

Pedri hiện là trung tâm trong kế hoạch của HLV Hansi Flick và được xem là một trong những tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới. Kể từ khi gia nhập Barcelona từ Las Palmas, cầu thủ 23 tuổi ra sân 227 lần, ghi 28 bàn và trở thành biểu tượng cho thế hệ kế cận tại Camp Nou.

Tuy nhiên, rào cản dành cho Real Madrid là cực lớn. Pedri còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro. Dù vậy, một nhà báo khác là Roberto Gomez cũng xác nhận thông tin và nhấn mạnh: "Cái tên Florentino Perez muốn là Pedri".

Giấc mơ của Perez có thể xa vời, nhưng chỉ riêng việc thương vụ được nhắc đến cũng đủ khiến Barcelona phải cảnh giác.