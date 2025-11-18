Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pedri quen bạn gái hơn 6 tuổi

  • Thứ ba, 18/11/2025 13:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Alejandra Dorta, người mẫu và KOL nổi tiếng trên mạng xã hội được đồn đoán là bạn gái hiện tại của Pedri.

Alejandra Dorta có vẻ ngoài ưa nhìn và thân hình khoẻ khoắn.

Pedri là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, lâu nay anh chưa công khai bất kỳ mối quan hệ nào để dành toàn bộ sự tập trung cho việc phát triển sự nghiệp.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn gần đây của Pedri, nơi anh bất ngờ tiết lộ rằng mình đang “may mắn trong tình yêu”. Câu nói này lập tức gây chú ý và cộng đồng mạng phát hiện Alejandra Dorta, một người mẫu 28 tuổi.

Cô xuất hiện tại một trận đấu của Barcelona hồi đầu tháng này và thậm chí đăng tải một video được cho là quay tại nhà riêng của Pedri. Dù cả hai chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, những manh mối này đã đủ để người hâm mộ “đào bới” và lan truyền rầm rộ.

Theo nguồn tin từ Cadena Ser, Alejandra đến từ Tenerife và hiện sống tại Madrid, nơi cô gặp Pedri qua những người bạn chung trong giới cầu thủ Barcelona. Tuy nhiên, Pedri và người đại diện vẫn giữ im lặng.

Trong khi đó, Dorta cũng khoá trang cá nhân và tạm ẩn các hình ảnh đến xem Barcelona thi đấu hay video quay tại nhà riêng của Pedri. Điều này càng khiến các tin đồn bùng lên trong cộng đồng người hâm mộ Barca.

Tường Linh

