U23 Việt Nam 2-0 Jordan: Đình Bắc, Hiểu Minh tỏa sáng

Lúc 18h30 hôm nay (6/1), thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu Jordan ở trận ra quân bảng A, VCK giải châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

U23 Việt Nam chơi đầy chủ động trong những phút đầu. Cơ hội đầu tiên của đoàn quân áo đỏ đến ở phút thứ 7. Xuân Bắc thử vận may với một cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Đến phút thứ 9, U23 Việt Nam lại có cơ hội sau một pha chuyển trạng thái. Minh Phúc nhận bóng rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái, buộc thủ môn đối thủ phải vất vả đổ người cản phá.

2 phút sau, trọng tài chính người Hàn Quốc dừng trận đấu để lắng nghe ý kiến từ phòng VAR. Sau vài phút trao đổi, ông quyết định ra ngoài biên để tận mắt xem lại video làm chậm. Số 13 của U23 Jordan, Mohammad Taha đã để bóng chạm tay khi phòng ngự phạt góc, đồng nghĩa với quả phạt đền dành cho U23 Việt Nam.

Từ cự ly 11 m, Đình Bắc tung cú đá lạnh lùng, đưa bóng đi chìm, hướng vào góc xa. Thủ thành Talalga đoán đúng hướng nhưng không thể cứu thua cho U23 Jordan.

Sau bàn thua, Jordan vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể tìm ra khoảng trống trước hàng thủ kín kẽ của U23 Việt Nam. Hiểu Minh, Văn Khang cùng đồng đội thi đấu lăn xả để bịt mọi khoảng trống trước khung thành của Trung Kiên. Phút 29, "Những chiến binh sao vàng" còn suýt nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn trong vùng 5,5 m đối phương.

Càng về cuối hiệp một, U23 Jordan càng mất phương hướng. Đoàn quân của HLV Omar Najhi chỉ biết trông chờ vào những pha bóng dài. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam lại chơi ngày càng hay và điều gì đến cũng phải đến. Phút 42, mành lưới đại diện Trung Đông rung lên lần thứ 2 sau tình huống dứt điểm cận thành chuẩn xác của Hiểu Minh. Người kiến tạo là Khuất Văn Khang.

Đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng chung kết giải châu Á 2026 là Jordan, đội tuyển được đánh giá cao. Đại diện Trung Đông thể hiện sức mạnh vượt trội ở giai đoạn vòng loại với thành tích toàn thắng. Hàng công của U23 Jordan thi đấu hiệu quả khi ghi đến 19 bàn, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới đúng một lần.

Vừa qua, Jordan còn gây bất ngờ khi giành những kết quả đầy tích cực trước những đối thủ hàng đầu châu lục, đó là trận hòa trước Nhật Bản và Uzbekistan. Vì vậy, màn so tài vào chiều nay sẽ là thuốc thử liều cao cho tinh thần và bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tại giải châu Á năm nay, U23 Việt Nam chịu tổn thất khi Bùi Vĩ Hào không thể góp mặt vì chấn thương. Thanh Nhàn vẫn đau và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ở chiều ngược lại, HLV Omar Najhi lại có trong tay dàn cầu thủ sở hữu thể hình tốt.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ chọn lối chơi chậm, chắc, ưu tiên không để thủng lưới trước khi tính đến việc tìm bàn thắng thông qua những đợt chuyển trạng thái. Thời gian qua, những pha bóng cố định, đặc biệt là phạt góc, cũng trở thành vũ khí lợi hại của "Những chiến binh sao vàng". Một kết quả thuận lợi ở trận ra quân sẽ giúp Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội thêm tự tin để hướng đến mục tiến sâu tại giải năm nay.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước U23 Jordan. Ảnh: VFF.