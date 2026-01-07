Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Owen nói về khả năng MU vô địch năm 2028

  • Thứ tư, 7/1/2026 21:24 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Cựu danh thủ Michael Owen nhìn nhận tham vọng vô địch Premier League của MU vào năm 2028 là mục tiêu đầy thách thức.

MU chưa vô địch Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Về tham vọng của dự án do CEO Omar Berrada khởi xướng, Owen tỏ ra thận trọng nhưng không phủ nhận cơ hội. Cựu danh thủ cho rằng mục tiêu vô địch Premier League năm 2028 không phải bất khả thi, song đòi hỏi một lộ trình rõ ràng và những quyết định chính xác.

"Hai năm rưỡi là khoảng thời gian ngắn, nhưng bóng đá thay đổi rất nhanh. MU có nền tảng tốt, cần một HLV xuất sắc và thêm 3 hoặc 4 bản hợp đồng chất lượng. Khi mọi thứ vào guồng, họ có thể tăng tốc rất nhanh", Owen phân tích.

Dù thừa nhận MU gặp nhiều trắc trở suốt một thập kỷ qua, Owen tin rằng tiềm lực tài chính, cơ sở hạ tầng và sức mạnh thương hiệu vẫn giúp "Quỷ đỏ" đủ khả năng mơ lớn. Vấn đề nằm ở việc MU tìm ra cú hích để cỗ máy thật sự vận hành trở lại.

Đáng chú ý, Ruben Amorim vừa khép lại 14 tháng cầm quân tại Old Trafford vào ngày 5/1. Darren Fletcher được giao nhiệm vụ tạm quyền, trong khi ban lãnh đạo MU cân nhắc bổ nhiệm một HLV tạm thời dẫn dắt đội bóng đến hết mùa 2025/26, trước khi chốt phương án dài hạn.

Owen ủng hộ với cách tiếp cận hiện tại của MU, đặc biệt đánh giá cao phương án Michael Carrick. "Carrick có trải nghiệm cầm quân, làm tốt tại Middlesbrough và hiểu rõ môi trường Old Trafford. Đó là lựa chọn tôi khá thích", Owen nhận định.

Tuy nhiên, thần đồng nước Anh một thời cũng không loại trừ khả năng Fletcher sẽ tiếp tục tại vị nếu đạt kết quả tốt trong thời gian ngắn, bởi việc thay đổi liên tục giữa mùa giải có thể gây xáo trộn.

Cầu thủ đầu tiên rời MU sau khi Amorim bị sa thải

MU nhanh chóng đưa ra quyết định chuyển nhượng đầu tiên, chỉ ít ngày sau khi Ruben Amorim rời sân Old Trafford.

3 giờ trước

Động thái đầu tiên của Fletcher tại MU

Cựu danh thủ Darren Fletcher bắt đầu nhiệm vụ mới tại MU khi thay thế Ruben Amorim trên băng ghế huấn luyện.

4 giờ trước

Solskjaer xứng đáng được MU trao cơ hội

Trong lúc ban lãnh đạo MU cần thêm thời gian để tìm kiếm HLV dài hạn vào hè 2026, việc trao cơ hội cho Ole Gunnar Solskjaer lúc này là lựa chọn hợp lý và phù hợp.

11 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

