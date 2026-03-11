Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kyle Walker chia tay tuyển Anh

  • Thứ tư, 11/3/2026 06:39 (GMT+7)
Hậu vệ kỳ cựu Kyle Walker chính thức chia tay tuyển Anh sau 14 năm gắn bó, khép lại hành trình quốc tế với 96 lần ra sân.

Walker quyết định chia tay "Tam sư".

Ở tuổi 35, Walker thông báo quyết định giải nghệ cấp đội tuyển và không góp mặt trong kế hoạch của "Tam sư" cho kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Trận đấu cuối cùng của anh với tuyển Anh diễn ra vào mùa hè năm ngoái ở cuộc đối đầu Senegal.

Trong thông điệp chia tay, Walker thừa nhận: "Tôi buồn khi phải đưa ra lựa chọn này, nhưng cũng rất tự hào về những gì đạt được cùng tuyển Anh. Được đại diện đất nước ở 5 giải đấu lớn, góp mặt trong các trận chung kết và sát cánh cùng những đồng đội, HLV tuyệt vời là một vinh dự lớn".

Trong sự nghiệp quốc tế, Walker dự 5 giải lớn, nổi bật là 2 lần vào chung kết Euro 2021 và Euro 2024, cùng bán kết World Cup 2018. Anh cũng là một phần của thế hệ tuyển Anh đầu tiên kể từ năm 1966 lọt vào chung kết một giải đấu lớn.

HLV trưởng tuyển Anh, ông Thomas Tuchel dành nhiều lời tri ân cho hậu vệ kỳ cựu: "Tôi tin rằng tất cả người hâm mộ Anh đều sẽ chúc mừng Kyle cho một sự nghiệp quốc tế tuyệt vời. 14 năm cống hiến và 5 giải đấu lớn là minh chứng cho sự tận tụy của cậu ấy".

Walker ra mắt tuyển Anh năm 2009 dưới thời HLV Fabio Capello trong trận giao hữu với Tây Ban Nha tại Wembley. Ít ngày sau, anh gây ấn tượng mạnh khi giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận ở lần đầu đá chính gặp Thụy Điển.

Ở cấp CLB, Walker khoác áo nhiều đội bóng như Sheffield United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Man City, AC Milan và hiện là Burnley.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Kyle Walker

