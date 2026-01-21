Henry mổ xẻ điểm yếu mới của Man City

Thierry Henry cho rằng Manchester City đang trả giá vì không còn mẫu hậu vệ có tốc độ bọc lót như Kyle Walker, khiến pressing và khả năng chống phản công suy giảm rõ rệt.

Man City của Pep Guardiola đang loạng choạng.

Phát biểu trên kênh CBS Sports, Thierry Henry, cựu danh thủ người Pháp, chỉ ra vấn đề cốt lõi trong cách vận hành hiện tại của Manchester City. Theo huyền thoại người Pháp, Man City không pressing đủ tốt, không ngăn được các pha phản công và đặc biệt thiếu một cầu thủ có khả năng “dọn dẹp” phía sau như Kyle Walker.

Walker, 35 tuổi, chơi trận cuối cho Man City vào tháng 1/2025 trước khi sang AC Milan theo dạng cho mượn và hiện khoác áo Burnley, đội bóng có quyền mua đứt anh vào mùa hè. Ở giai đoạn đỉnh cao, tốc độ bọc lót của Walker cho phép Man City chơi mạo hiểm hơn, dâng cao đội hình mà không quá lo ngại những tình huống chuyển trạng thái.

Henry phân tích thẳng thắn: “Khi bạn là đội muốn kiểm soát bóng nhưng không pressing tốt, không chặn được phản công và mất đi Kyle Walker, người có thể bọc lót mọi thứ, thì bạn rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu”.

Cựu danh thủ này nhấn mạnh rằng trước đây Pep Guardiola thường khiến người ta không nhận ra những mất mát lớn về nhân sự, nhưng điều đó không còn đúng trong hai mùa gần đây.

Theo Henry, việc Man City phải tăng cường lực lượng ngay trong các kỳ chuyển nhượng mùa đông là dấu hiệu cho thấy ban huấn luyện không hài lòng với những gì đã tuyển mộ trước đó. Ông cho rằng nếu một đội bóng không đoạt lại bóng đủ nhanh sau khi mất quyền kiểm soát, họ sẽ liên tục đối mặt với phản công, bàn thua hoặc ít nhất là những tình huống cố định nguy hiểm.

Thực tế trên sân đang phản ánh phần nào nhận định ấy. Man City đã chi mạnh tay trong thời gian qua, nhưng vẫn chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt thuộc League phase, Champions League đến ngay sau trận thua derby Manchester, trong một trận đấu mà hàng thủ Man City liên tục mắc sai sót, còn Rodri bị truất quyền thi đấu sau hai thẻ vàng chóng vánh.

Sau trận, Pep Guardiola thừa nhận phong độ của đội bóng là không tốt kể từ năm 2025. Ông cho rằng Man City đang gặp vấn đề ở các chi tiết nhỏ và cần nhanh chóng thay đổi, dù vẫn tin tưởng vào khả năng tiến lên ở Champions League.

Những phát biểu của Henry cho thấy vấn đề của Man City không chỉ nằm ở kết quả, mà sâu hơn là cấu trúc phòng ngự và khả năng pressing, những yếu tố từng là nền tảng cho thành công của họ trong nhiều năm qua.