Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Haaland: 'Kết quả thật đáng xấu hổ'

  • Thứ tư, 21/1/2026 07:00 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Erling Haaland gọi màn trình diễn của Man City là nỗi nhục sau thất bại 1-3 trước Bodo/Glimt ở Champions League rạng sáng 21/1.

Trở về quê hương với kỳ vọng trở thành điểm tựa giúp Man City tìm lại hình ảnh của chính mình, Haaland lại phải chứng kiến đội bóng áo xanh bị cuốn phăng bởi lối chơi giàu năng lượng và kỷ luật của Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy nhập cuộc đầy tự tin, liên tục gây sức ép và trừng phạt những sai lầm nơi hàng thủ Man City để khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Sau trận, trong cuộc phỏng vấn trên TNT Sports, chân sút sinh năm 2000 tỏ rõ sự thất vọng: "Tôi không có lời bào chữa nào cho kết quả này. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã không ghi được những bàn thắng lẽ ra mình phải ghi".

Haaland nói thêm: "Tôi xin lỗi tất cả cổ động viên Man City, đặc biệt là những người theo đội bóng đến đây. Suy cho cùng, đây là một kết quả đáng xấu hổ".

Dù cay đắng, tiền đạo người Na Uy vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Bodo chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi".

Thất bại nối dài chuỗi ngày u ám của Man City, chỉ ít ngày sau trận thua 0-2 trước MU tại Premier League. "The Citizens" hiện chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong bối cảnh hàng thủ tan hoang vì chấn thương của Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, còn Matheus Nunes vắng mặt do ốm.

Trận thua tại Na Uy đẩy Man City tới sát nguy cơ rơi khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu. Số phận của thầy trò Guardiola giờ phụ thuộc lớn vào lượt trận cuối gặp Galatasaray.

Rodri gây phẫn nộ

Tiền vệ Rodri trở thành tội đồ của Man City trong thất bại 1-3 trước Villarreal ở Champions League rạng sáng 21/1.

1 giờ trước

Đại diện Donnarumma khiến Man City dậy sóng

Enzo Raiola, người đại diện của Gianluigi Donnarumma, gây sốc cho ban lãnh đạo Man City khi nhắc đến khả năng thủ môn này trở về Italy.

15 giờ trước

Marc Guehi đổi đời

Sự nghiệp của Marc Guehi bước sang một chương hoàn toàn mới với mức lương chỉ kém Erling Haaland sau khi gia nhập Man City.

25:1500 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Haaland Erling Haaland Haaland

    Đọc tiếp

    Chan thuong tham hoa cua Grealish hinh anh

    Chấn thương thảm họa của Grealish

    12 phút trước 07:04 21/1/2026

    0

    Tiền vệ Jack Grealish đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi được chẩn đoán nứt xương bàn chân do quá tải.

    Tuyen Anh duoc keu goi bo World Cup 2026 hinh anh

    Tuyển Anh được kêu gọi bỏ World Cup 2026

    13 phút trước 07:04 21/1/2026

    0

    Tuyển Anh và Scotland đối mặt với những lời kêu gọi gây tranh cãi liên quan tới việc tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý