Haaland: 'Kết quả thật đáng xấu hổ'

Erling Haaland gọi màn trình diễn của Man City là nỗi nhục sau thất bại 1-3 trước Bodo/Glimt ở Champions League rạng sáng 21/1.

Trở về quê hương với kỳ vọng trở thành điểm tựa giúp Man City tìm lại hình ảnh của chính mình, Haaland lại phải chứng kiến đội bóng áo xanh bị cuốn phăng bởi lối chơi giàu năng lượng và kỷ luật của Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy nhập cuộc đầy tự tin, liên tục gây sức ép và trừng phạt những sai lầm nơi hàng thủ Man City để khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Sau trận, trong cuộc phỏng vấn trên TNT Sports, chân sút sinh năm 2000 tỏ rõ sự thất vọng: "Tôi không có lời bào chữa nào cho kết quả này. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã không ghi được những bàn thắng lẽ ra mình phải ghi".

Haaland nói thêm: "Tôi xin lỗi tất cả cổ động viên Man City, đặc biệt là những người theo đội bóng đến đây. Suy cho cùng, đây là một kết quả đáng xấu hổ".

Dù cay đắng, tiền đạo người Na Uy vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Bodo chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi".

Thất bại nối dài chuỗi ngày u ám của Man City, chỉ ít ngày sau trận thua 0-2 trước MU tại Premier League. "The Citizens" hiện chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong bối cảnh hàng thủ tan hoang vì chấn thương của Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, còn Matheus Nunes vắng mặt do ốm.

Trận thua tại Na Uy đẩy Man City tới sát nguy cơ rơi khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu. Số phận của thầy trò Guardiola giờ phụ thuộc lớn vào lượt trận cuối gặp Galatasaray.