Đại diện Donnarumma khiến Man City dậy sóng

  • Thứ ba, 20/1/2026 16:19 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Enzo Raiola, người đại diện của Gianluigi Donnarumma, gây sốc cho ban lãnh đạo Man City khi nhắc đến khả năng thủ môn này trở về Italy.

Việc Donnarumma gia nhập Manchester City ngay sau mùa giải đỉnh cao cho thấy tầm vóc mới của anh.

Chỉ mới 6 tháng sau khi Donnarumma chuyển đến Manchester City từ PSG với mức phí khoảng 26 triệu bảng, ký hợp đồng đến năm 2030, người đại diện của anh lại gây ồn ào.

Enzo Raiola, em họ của Mino Raiola quá cố, khiến ban lãnh đạo Man City "nóng mặt" khi công khai để ngỏ khả năng thân chủ trở về Serie A trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn với Rai Sport, Raiola nói: “Hiện tại ở Manchester City, Gianluigi tìm thấy sự bình yên với đội bóng và môi trường, rất thích dự án này. Cậu ấy cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về giải Ngoại hạng Anh.”

“Mấy hôm trước cậu ấy đùa với tôi rằng chơi ở đó 5-6 năm là một cuộc phiêu lưu, nhưng chỉ là đùa thôi. Nếu có cơ hội trở về Italy, chúng tôi sẽ nắm lấy", Raiola tiết lộ.

Những lời này ngay lập tức gây tranh cãi lớn. Không ít thành viên cấp cao của Man City cho rằng đại diện của Donnarumma lại đang làm loạn. Trên mạng xã hội, nhiều fan Man City đặt câu hỏi tại sao Raiola lại nói điều này ngay lúc này, khi Donnarumma mới vừa ổn định và đang là số 1 ở CLB.

Trong bối cảnh Guehi vừa chuyển sang Man City và lập tức trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại sân Etihad, động thái của Enzo Raiola rõ ràng không phải tình cờ.

Mức lương 300.000 bảng mỗi tuần của Guehi chỉ đứng sau Erling Haaland (525.000 bảng/tuần) trong đội hình của Pep Guardiola. Trong khi đó, Donnarumma dù đang là thủ môn được trả lương cao nhất tại Premier League, nhưng chỉ nhận 250.000 bảng/tuần.

Động thái của Raiola dường như muốn dùng truyền thông để giữ giá trị cầu thủ, đồng thời để cửa mở cho tương lai. Thậm chí, nó cũng có thể là chiêu trò của Raiola nhằm gây sức ép cho Man City nâng lương cho Donnarumma, người đang bắt rất hay.

Tường Linh

