AFC: Malaysia có 50% cơ hội thắng kiện FIFA

Niềm hy vọng mở ra với bóng đá Malaysia khi đơn kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét và có dấu hiệu đi đến một kết cục tích cực.

AFC tin rằng Malaysia có cơ hội lật ngược phán quyết từ FIFA.

Tín hiệu lạc quan đến từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thông qua phát biểu của Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John. Theo ông, việc CAS chấp thuận yêu cầu tạm hoãn án phạt treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ cho thấy bóng đá Malaysia còn cơ hội lật ngược tình thế.

"Các cầu thủ nộp đơn xin lệnh tạm hoãn và CAS đồng ý. Điều đó cho thấy vẫn còn hy vọng cho Malaysia. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian tôi làm việc tại AFC chứng kiến một vụ việc được chấp thuận tạm hoãn án phạt", ông Windsor cho biết.

Tổng thư ký AFC nhấn mạnh việc xin hoãn thi hành án tại CAS là điều cực kỳ khó khăn bởi tòa án này đặt ra những tiêu chí rất khắt khe trước khi chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào. Ông cũng tiết lộ kể từ năm 2015 - thời điểm bắt đầu công tác tại AFC, mọi vụ việc trước đây có kèm đề nghị tạm hoãn đều bị CAS bác bỏ.

Chính vì vậy, diễn biến lần này được xem là ngoại lệ hiếm hoi, mở ra khả năng CAS có thể nghiêng theo hướng tích cực hơn cho bóng đá Malaysia. Dựa trên kinh nghiệm của AFC, ông Windsor đánh giá cơ hội thắng kiện của Malaysia là "50-50".

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng cuộc chiến pháp lý chưa kết thúc. FIFA hiện chưa trình bày đầy đủ lập luận trước CAS, trong khi phiên điều trần vừa qua mới chỉ lắng nghe quan điểm từ phía các cầu thủ.

CAS dự kiến tổ chức phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2, còn phán quyết cuối cùng sẽ được công bố ngay sau đó.