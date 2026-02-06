CLB Malaysia vỡ kế hoạch vì Xuân Son

Johor Darul Ta'zim chuẩn bị kỹ lưỡng để khóa chặt Xuân Son, nhưng việc tiền đạo chủ lực của Nam Định không ra sân khiến mọi phương án phòng ngự phải thay đổi vào phút chót.

Xuân Son không góp mặt trong trận đấu khá quan trọng của Nam Định.

Trước chuyến làm khách ở bảng B cúp các CLB Đông Nam Á, Johor Darul Ta'zim (JDT) xác định Nguyễn Xuân Son là mối đe dọa lớn nhất bên phía Nam Định. Mọi sự chuẩn bị của nhà vô địch Malaysia đều xoay quanh việc hạn chế tầm ảnh hưởng của chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn giải đấu.

Xuân Son ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong độ cao, đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống không chiến và dứt điểm trong vòng cấm. Vì vậy, JDT dự kiến giao nhiệm vụ kèm cặp trực tiếp cho trung vệ Shane Lowry.

Đồng thời siết chặt hai biên để hạn chế những quả tạt, cũng là nguồn "tiếp đạn" quen thuộc của Nam Định. Ban huấn luyện JDT nhấn mạnh sự tập trung và kỷ luật phòng ngự, coi việc phong tỏa Xuân Son là chìa khóa cho mục tiêu giành ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, mọi tính toán đó đã không còn nguyên vẹn khi Xuân Son không ra sân thi đấu. Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực khiến JDT buộc phải điều chỉnh phương án trong thời gian rất ngắn.

Thay vì tập trung vào một mũi nhọn cụ thể, đội bóng Malaysia phải đối mặt với bài toán khác: phân bổ lại nguồn lực phòng ngự để ứng phó với lối chơi tập thể và các phương án tấn công đa dạng của Nam Định.

Nam Định giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Ở chiều ngược lại, HLV Mauro Jeronimo của Nam Định khẳng định đội bóng đủ phương án để duy trì sức cạnh tranh, ngay cả khi thiếu vắng Xuân Son. Điều đó càng buộc JDT phải thận trọng, bởi một Nam Định chơi với tâm thế tự tin và linh hoạt có thể tạo ra những rủi ro khác.

Thực tế, Nam Định chỉ cần một điểm là đã có thể đi tiếp với ngôi nhất bảng bởi đã thắng 4 trận trước đó. Và kết quả hoà 1-1 giúp cả hai đội giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Nam Định đã có thể làm tốt hơn nhưng không tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, đặc biệt là pha sút hỏng quả penalty thứ hai.

Việc Xuân Son không thi đấu khiến các kế hoạch "đánh chặn mục tiêu số một" của JDT đổ bể, song đồng thời đặt ra thử thách mới: thích nghi nhanh trước thay đổi bất ngờ. Trong một trận đấu đỉnh cao khu vực, sự linh hoạt chiến thuật có thể quan trọng không kém việc khóa chặt một ngôi sao.