Xuân Son đá hỏng phạt đền, Nam Định lỡ hẹn chiến thắng

Xuân Son bước vào chuyến làm khách của CLB Nam Định trước Thanh Hóa ở vòng 12 V.League tối 1/2 với rất nhiều kỳ vọng, nhưng cú sút hỏng trên chấm 11 m ở phút bù giờ biến anh thành tâm điểm của sự tiếc nuối.

Đà ghi bàn của Xuân Son bị chặn đứng.

Trước CLB Thanh Hoá, Xuân Son không đá chính. Anh xuất phát trên ghế dự bị, trong bối cảnh bản thân đang có phong độ ghi bàn đặc biệt ấn tượng.

Trước cuộc đối đầu tại xứ Thanh, chân sút sinh năm 1997 ghi 8 bàn chỉ sau 4 trận, trải dài từ các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia đến cấp CLB. Hiệu suất ấy khiến mọi cú chạm bóng của Xuân Son đều được chờ đợi như một khoảnh khắc định đoạt.

Chính vì vậy, khi Nam Định được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, mọi ánh mắt đều dồn về Xuân Son. Anh được tung vào sân không lâu trước đó và lập tức đứng trước cơ hội trở thành người hùng.

Tuy nhiên, cú sút 11 m của Xuân Son lại chạm cột dọc. Trận đấu khép lại, còn Nam Định đánh rơi chiến thắng trong gang tấc khi chỉ có được kết quả hoà 2-2.

Pha bóng ấy tạo ra sự tương phản lớn với những gì Xuân Son thể hiện trước đó. Từ một chân sút có hiệu suất ghi bàn hàng đầu giải đấu, anh trải qua khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của tiền đạo: sút hỏng phạt đền ở thời điểm quyết định.

Dù vậy, thất bại trên chấm 11 m không xóa đi phong độ cao mà Xuân Son đang sở hữu, nhưng rõ ràng nó để lại dấu hỏi về áp lực tâm lý trong những thời khắc then chốt.

Trở lại với diễn biến trên sân Thanh Hóa, Nam Định là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 6, Lâm Ti Phong mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 29 của hiệp một, Brenner dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp Nam Định nắm lợi thế lớn.

Tuy nhiên, Thanh Hóa không buông xuôi. Phút 38, Nguyễn Đình Huyên rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 79, khi Dương Thanh Hào có tình huống "đốt lưới nhà", giúp Thanh Hoá có bàn gỡ 2-2.

Trận hòa này phản ánh đúng cục diện giằng co và đầy cảm xúc tại xứ Thanh. Với Nam Định, tâm điểm của mọi tranh luận sau trận đấu vẫn là Xuân Son, người đã rất gần việc định đoạt số phận trận đấu, nhưng lại bước hụt ở khoảnh khắc quyết định nhất.