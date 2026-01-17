Tuyển Việt Nam đáng sợ nếu Đình Bắc đá cặp Xuân Son

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng bộ đôi tiền đạo Xuân Son và Đình Bắc có thể sát cánh trên hàng công tuyển Việt Nam ở những giải đấu lớn sắp tới.

Đình Bắc thể hiện sự tiến bộ trong lối chơi. Ảnh: AFC

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 chưa khép lại, nhưng cái tên Đình Bắc liên tục được nhắc đến như một trong những ngôi sao sáng nhất của đội U23. Tiền đạo sinh năm 2004 gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân, tốc độ và sự tự tin trong những pha xử lý một đối một.

Dù mới 21 tuổi, Đình Bắc đã cho thấy khả năng tạo đột biến, tự mình mở ra cơ hội hoặc tung ra những đường chuyền quyết định cho đồng đội. Sự linh hoạt của cầu thủ trẻ này giúp hàng công tuyển Việt Nam trở nên khó lường hơn.

Chính vì điều đó, CĐV Việt Nam tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh kết hợp giữa Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, chân sút số một của tuyển Việt Nam, trong tương lai. Sự xuất hiện của hai tiền đạo có phong cách thi đấu khác biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau được xem là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều kỳ vọng cho khả năng nâng tầm sức tấn công của tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Xuân Son vẫn là trụ cột ở ĐTQG.

Ở tuổi 28, Xuân Son đang bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1,85 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, Xuân Son được đánh giá là mẫu trung phong hiện đại. Anh mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, làm tường hiệu quả và đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm với khả năng dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân lẫn không chiến.

Lối chơi trực diện và giàu sức mạnh của Xuân Son hứa hẹn giúp tuyển Việt Nam giải quyết tốt hơn bài toán ghi bàn trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Trong mắt người hâm mộ, sự kết hợp giữa Xuân Son và Đình Bắc là sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa sức mạnh và sự khéo léo. Một người đóng vai trò mũi nhọn, thu hút và gây áp lực trực diện lên hàng phòng ngự đối phương, người còn lại sẵn sàng khuấy đảo hai biên hoặc khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Tại vòng loại Asian Cup 2027 và xa hơn là ASEAN Cup 2026, nếu được trao cơ hội sát cánh trong màu áo đội tuyển, Xuân Son và Đình Bắc hoàn toàn có thể trở thành cặp “song sát” đáng chờ đợi của HLV Kim Sang-sik, mang đến diện mạo tấn công mới mẻ và giàu sức sống cho tuyển Việt Nam.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.