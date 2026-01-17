Hành trình vào bán kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Chấn thương gây lo lắng của Đình Bắc. Ảnh: AFC

Trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở trận tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, Đình Bắc tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Thành tích này giúp chân sút của CAHN được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu sau trận đấu, Đình Bắc thừa nhận tình trạng chấn thương của mình không hề khả quan. “Tôi bị đau cơ háng. Tôi hầu như không thể di chuyển một cách bình thường trong buổi tập trước trận gặp UAE”, Đình Bắc chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2004 cũng cho biết anh gặp nhiều hạn chế khi sử dụng chân phải. Phần lớn các pha xử lý, chuyền bóng hay dứt điểm đều phải thực hiện bằng chân trái để tránh khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

“Trước trận gặp UAE, tôi không thể di chuyển với cường độ cao liên tục, bởi điều đó sẽ rất nguy hiểm cho chấn thương”, Đình Bắc nói thêm.

Được biết, Đình Bắc đã trao đổi thẳng thắn với HLV Kim Sang-sik về tình hình thể lực và xác định phương án vào sân từ ghế dự bị. Dù vậy, khi được tung vào sân, anh vẫn cho thấy nền tảng thể lực và kỹ thuật ấn tượng, gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự U23 UAE trong cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng trước U23 UAE. Ảnh: AFC

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc chỉ có thể đá chính ở trận ra quân gặp U23 Jordan, nơi U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Trong trận đấu này, anh thi đấu 73 phút trước khi phải rời sân do tái phát chấn thương.

Kể từ đó, chấn thương cơ háng khiến tiền đạo trẻ không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Ở hai trận vòng bảng tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, Đình Bắc đều xuất phát trên băng ghế dự bị, lần lượt thi đấu 28 và 45 phút.

Chính sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy quả cảm của Nguyễn Đình Bắc đã góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam tiến sâu vào bán kết tại đấu trường châu lục.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.