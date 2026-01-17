U23 Việt Nam chơi đủ mọi trận ở U23 châu Á

Việc giành quyền vào bán kết đồng nghĩa U23 Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu trọn vẹn số trận tối đa của VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam sẽ đá trọn 6 trận ở giải năm nay.

Hai trận đấu cuối cùng, bán kết và trận tranh hạng ba hoặc chung kết, là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể đã đi xa hơn mọi dự báo ban đầu. Trước giải, U23 Việt Nam bước vào cuộc chơi với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi.

Thế nhưng, chính sự dè dặt ấy lại càng làm nổi bật giá trị của những gì thầy trò ban huấn luyện đã thể hiện trên sân. U23 Việt Nam không đi tiếp nhờ may mắn, mà bằng bản lĩnh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một tinh thần thi đấu đáng nể.

Điểm đặc biệt của hành trình lần này nằm ở sự ổn định. U23 Việt Nam không bùng nổ theo kiểu nhất thời, mà duy trì được cường độ, sự kỷ luật và tính tổ chức xuyên suốt giải đấu.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik biết khi nào cần chắc chắn, khi nào cần tăng tốc, biết chịu đựng áp lực và cũng biết tận dụng khoảnh khắc để định đoạt trận đấu. Đó là hình ảnh của một đội bóng trưởng thành, vượt ra khỏi khuôn khổ của một tập thể đá giải trẻ.

U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 UAE ở tứ kết.

Việc được chơi đủ số trận tại VCK U23 châu Á 2026 vì thế mang ý nghĩa rất lớn. Nó phản ánh vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục, không là kẻ đóng vai lót đường, cũng không là hiện tượng nhất thời. U23 Việt Nam trở thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.

Dù kết quả hai trận đấu cuối ra sao, hành trình này vẫn xứng đáng được nhìn nhận như một kỳ U23 châu Á thành công rực rỡ. Thành công không chỉ nằm ở thứ hạng, mà còn ở niềm tin được củng cố, ở sự tự tin được tích lũy và ở thông điệp rõ ràng gửi tới châu lục rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng.

Việc được thi đấu trọn vẹn các trận ở một giải đấu là mục tiêu mà mọi đội bóng hướng tới, không riêng gì U23 Việt Nam. Và hành trình lần này là phần thưởng xứng đáng cho một thế hệ đủ bản lĩnh để biến giấc mơ thành hiện thực.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đá trận bán kết lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

