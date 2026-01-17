Truyền thông Đông Nam Á kinh ngạc với U23 Việt Nam

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết trên sân Prince Abdullah al-Faisal, tiếp tục giương cao ngọn cho bóng đá Đông Nam Á ở giải U23 châu Á.

Ngay sau trận, cộng đồng bóng đá Đông Nam Á đồng loạt gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội, coi U23 Việt Nam là niềm tự hào chung của khu vực. Thairath bình luận: “Rúng động châu Á! Việt Nam đang mang hy vọng cho cả Đông Nam Á”.

Trang Think Curve (Thái Lan) nhấn mạnh: “U23 Việt Nam thi đấu quyết tâm không ngừng nghỉ trong 120 phút, xứng đáng vào bán kết”. Seasia Goal bình luận: “Chiến thắng này khẳng định sự tiến bộ thực sự của bóng đá Đông Nam Á trước các cường quốc châu lục”.

Siam Sport cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: “U23 Việt Nam bùng nổ ở hiệp phụ, làm nên lịch sử khi vào bán kết lần hai kể từ 2018”. Các chuyên gia của Siam Sport cho rằng thành tích toàn thắng vòng bảng (bao gồm hạ chủ nhà Saudi Arabia) và lối chơi kỷ luật, phản công sắc bén khiến U23 Việt Nam xứng đáng trở thành lá cờ đầu của bóng đá khu vực.

Kompas (Indonesia) thì nhận định U23 Việt Nam không chỉ vượt qua thử thách thể lực, mà còn chơi áp đảo trước U23 UAE. Chiến thắng ở tứ kết là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi về tư duy và vị thế của U23 Việt Nam.

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam khẳng định vị thế tại giải U23 châu Á 2026.

Đội bóng không còn nhập cuộc với tâm thế chờ đợi hay chịu trận, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng, kiểm soát nhịp độ và áp đặt lối chơi trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Với tấm vé bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan. Chiến thắng trước U23 UAE được xem là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tờ Inquirer (Philippines) phân tích: "Đây không còn là kỳ tích mà là kết quả xứng đáng từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát khao chinh phục của bóng đá Việt Nam".